Au mépris de la catastrophe économique qui a accompagné la pandémie de coronavirus en cours, le titan du monde de l’art Larry Gagosian a conclu un accord pour occuper une partie de la Marciano Art Foundation, aujourd’hui disparue, à Los Angeles. À partir de janvier 2021, le galeriste international lancera une programmation dans ce qu’on appelle la Grand Theatre Gallery au premier étage de la gigantesque ancienne salle maçonnique de 90000 pieds carrés. Gagosian a jalonné environ 13000 pieds carrés de l’endroit, de sorte que ses nouvelles fouilles seront légèrement plus grandes que la galerie de près de 12000 pieds carrés qu’il exploite actuellement et continuera à entretenir à Beverly Hills.

Construit en 1961 et conçu par l’artiste, designer et éducateur Millard Sheets, autrefois directeur de l’Otis Art Institute, l’immense structure sur Wilshire Boulevard, dans le quartier chic de Windsor Square, est revêtue de marbre et de travertin cueilli à la main provenant d’une carrière italienne. en dehors de Rome. Une grande mosaïque qui représente l’histoire de la construction du temple orne une extrémité du bâtiment, et une série de figures de travertin de 14 pieds de haut par les sculpteurs Albert Stewart et John Edward Svenson dépeignent l’histoire des maçons, l’un des plus anciens, des plus grands et des plus organisations fraternelles secrètes dans le monde.

Maurice et Paul Marciano, qui ont tous deux acheté et vendu un certain nombre de maisons de plusieurs millions de dollars dans certains des meilleurs codes postaux de Los Angeles – Maurice a vendu un manoir de Beverly Hills en 2015 pour plus de 47 millions de dollars au magnat des casinos Steve Wynn et est passé à 20,8 dollars. millions de maisons dans le quartier de Trousdale Estates. Paul, d’autre part, préside Beverly Hills dans un manoir ultra-moderne qu’il a construit sur mesure sur deux propriétés de prune qu’il a achetées en 2007 pour 17,1 millions de dollars et a acheté une bonne partie de leur vaste collection d’art à Gagosian, dont la maison de Los Angeles était acheté en 2010 pour 15,5 millions de dollars à l’entrepreneur technologique et philanthrope David Bohnett. Donc, tous les trois sont des collègues de longue date qui savent tous une chose ou deux sur le transport de produits à prix élevé. Fils d’un rabbin orthodoxe, les Marcianos ont grandi dans la pauvreté à Marseille, dans le sud de la France, et ont fait fortune avec Guess Jeans, une entreprise de vêtements qu’ils ont créée en 1981 avec deux autres frères, ce qui a contribué à lancer la carrière de la défunte mannequin Anna Nicole. Forgeron. Les magnats de la mode ont appris à être des négociateurs notoirement durs chez Guess, puis se sont tournés vers les arts visuels, achetant l’ancienne salle maçonnique en 2013 pour 8 millions de dollars et ouvrant finalement la Marciano Art Foundation en mai 2017. Moins de trois ans plus tard, ils a brusquement fermé l’endroit lorsque les employés ont tenté de se syndiquer en novembre 2019.

Le bâtiment de la Fondation a été brièvement mis sur le marché pour 13,9 millions de dollars, mais apparemment il n’y avait pas de preneur, donc l’espace a été loué. Personne ne prend les armes ou ne manœuvre le célèbre galeriste rusé et dur, donc il sera un locataire que les Marcianos ne peuvent ni tirer ni pousser. Quant à la tentative de Gagosian d’étendre son empire d’art contemporain au milieu de la pandémie? Tout ce que je peux dire, c’est que Dieu le bénisse.