Après Aang, Korra est arrivée. Et après qu’il ait été annoncé que La légende de Korra ferait partie du catalogue Netflix, le cosplay. L’artiste et cosplayeuse CutiePieSensei a partagé sa reconstitution sur Instagram et ses réflexions sur Korra après avoir regardé toute la série une fois de plus. Si vous n’avez pas encore vu La légende de Korra mais que vous voulez voir le cosplay, vous voudrez peut-être passer à la fin de cette note et éviter les éventuels spoilers.

«Est-ce que l’un d’entre vous a revu Korra après le marathon? Avatar: le dernier maître de l’air en mai? »a demandé la cosplayeuse, qui a dit que son point de vue sur Korra a changé après l’avoir revue: même si elle pensait que c’était la faute du personnage principal si la lignée Avatar avait disparu, maintenant elle est convaincue que ce n’était pas le cas. il a été.

«Mon principal problème (et, encore une fois, ce n’est que mon avis) est que chaque saison a commencé très fort, mais est devenue incontrôlable dans les quatre derniers épisodes. Bien qu’elle ait affronté des méchants plus durs qu’Aang, je déteste qu’ils l’aient fait perdre dans toutes ses batailles finales et avaient besoin de l’aide de ses amis (je veux dire, Jinora l’a sauvée deux fois) pour gagner. «

CutiePieSensei Il a également mentionné son agacement face au fait que Korra a atteint l’état d’Avatar si facilement, même si « cela est lié à la spiritualité et Korra n’était pas une personne spirituelle », et plus encore quand « Aang a eu du mal et il était naturellement plus spirituel que Korra« . Il a également exprimé son dégoût pour le triangle amoureux présent dans la série.

« Mis à part les plaintes, lolol, la saison trois avec Zaheer est toujours mon préféré et il est peut-être mon méchant préféré de l’univers Avatar: The Last Airbender. »

Voici la version de Korra réalisée par le cosplayeur:

