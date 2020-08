Eh bien, ils disent que tous les objets du monde ont la possibilité d’avoir une seconde vie. L’artiste américain le sait bien Jeffro Uitto, qui ramasse tout le bois qui tombe des arbres et finit par flotter dans les rivières et les rives de l’État de Washington, pour être transformé en sculptures impressionnantes.

Dès son plus jeune âge, l’artiste a ramassé au hasard tous les déchets qui se retrouvent dans les eaux. Tout fonctionne pour lui: des troncs, des branches et des racines d’arbres tombés aux vis rouillées, chevilles, cordes, bouteilles en plastique et câbles en acier. Tout ce que vous pouvez récupérer est utile pour l’assemblage.Ainsi, en plus de créer de l’art, votre travail a également un impact positif dans l’environnement.

L’art de Jeffro Uitto est totalement inné. Son style de vie ne nécessitait pas d’étudier pour un baccalauréat, et encore moins d’aller à l’école d’art. En réalité, ne dessinez même pas sur papier avant de sculpter, Eh bien, il assure que le dessin n’est certainement pas son truc.

Normalement, son travail commence par la collecte du matériau, pour ensuite lui donner un processus de durcissement et commence seulement à façonner le bois se laisser emporter par sa passion; C’est jusqu’à ce que les sculptures soient terminées, qu’il réalise ce qu’il a créé pour enfin imprimer les derniers détails.

De toute évidence, Jeffro a une grande capacité à créer des sculptures impressionnantes avec des figures d’animaux sauvages, tels que des lions, des chevaux, des aigles royaux, des cerfs, des gnous ou des tortues et des crabes qui semblent presque réels. Mais, comme toujours, l’imagination est la limite et Uitto peut créer de petits porte-clés, chaises, fauteuils à bascule, meubles ou même une guitare géante.

Capacité innée

L’ébéniste a grandi avec sa grand-mère à Tokeland, une petite ville loin des grandes villes, où il vit désormais avec sa femme et ses deux filles. « J’ai grandi immergé dans la nature en créant mon propre plaisir « . Il a découvert ses capacités une fois au lycée. « Toujours Je sculptais des choses dans du bois, des choses que les enfants aiment, comme les gros couteaux par exemple, j’ai découvert que mes amis les adoraient et étaient prêts à les échanger », mentionne-t-il sur son site Internet.

Comme il fallait s’y attendre, le travail détaillé sur chacune de ses sculptures peut vous conduire àévitez de les compléter en semaines, voire en mois lorsqu’il s’agit de sculpter des personnages grandeur nature. Mais maintenant que vous pouvez vous consacrer à la sculpture à plein temps, le temps est votre moindre préoccupation.

Il a commencé à montrer son travail dans des salons locaux de menuiserie, élargissant lentement son circuit à Seattle, puis à de grands salons à Chicago et en Californie, aux États-Unis. «Je crée mes propres opportunités. J’essaie de ne pas trop m’inquiéter pour trouver un emploi », dit-il maintenant qu’il travaille pour sa propre marque« Knock In Wood ».

Mais curieusement, le nom de Jeffro Uitto est devenu plus pertinent dans Asie. L’artiste suppose qu’ils rencontrent ses œuvres sur Internet. Le musée de Taïwan, a demandé la sculpture de Rhinocéros comme prêt pour une exposition spéciale, mais ils en étaient tellement fascinés qu’ils ont fini par l’acheter.

De plus, une grande partie de ses œuvres ont voyagé vers la Russie, la Chine, l’Alaska et Hawaï, l’obtention de différentes récompenses. Si vous souhaitez en savoir un peu plus sur cette technique, jetez un œil aux nouveaux cours d’art, de photographie et de cinéma proposés par l’UNAM.