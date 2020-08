Nous connaissons tous les princesses Disney, mais nous ne les avons jamais vues comme ça.

Les personnages animés ont des traits non naturels, et c’est normal, car leur but est d’attirer l’attention des plus petits. Cela se voit davantage dans les princesses Disney qui sont incroyablement belles et presque parfaites, mais si nous sommes réalistes, Cela ne pourrait jamais arriver dans la vraie vie.

Dans cette perspective, l’artiste Holly fae Il a décidé de changer ses princesses préférées pour qu’elles ressemblent un peu plus à un être humain normal.

Tout se fait à l’aide de votre iPad, d’un peu d’imagination et de l’application Procreate. Son premier travail a été de recréer la reine Elsa de Frozen, ce qui l’a catapultée à devenir virale sur Instagram et compte actuellement plus de 47000 abonnés.

Maintenant, Fae fait des reconstitutions de différentes princesses et personnages les rendant un peu plus réels.

« Depuis que je suis petite, je suis fascinée par les choses magiques: les fées, les sirènes, les dragons et autres. » « J’aime dessiner, peindre et créer aussi longtemps que je me souvienne, et maintenant j’aimerais faire des choses qui apportent de la joie et de la magie aux autres. » L’artiste a commenté.

Nous en partageons ici certains que nous pensons être les plus impressionnants et les plus géniaux:

1. Vanellope

2. Sofia

3. Jasmin4. Bella.

5. Merida

6. Moana.

7. Raiponce

8. Ariel.9. Anna de Frozen.10. Elsa, son premier emploi.

