Allez-y et essayez de mettre Lauren Sanderson dans une boîte – nous vous osons.

Le musicien de 24 ans basé à Los Angeles et élevé dans l’Indiana défie tous les labels. Sorti au sommet de 2020, le premier album de Sanderson, Midwest Kids Can Make It Big, est une énigme qui reflète cela; un album à la fois tendrement nostalgique du passé et tourné vers l’avenir sans peur. L’album largement racontable, mais profondément et intimement spécifique, peint des traits sonores en utilisant une large palette, rejetant tout genre singulier car il combine R&B, alt-pop, rap, électro et rock.

Auteure-compositrice-interprète bricoleuse qui a enfoncé la porte d’acier de l’industrie musicale (elle a commencé à partager des reprises de chansons sur YouTube et SoundCloud avant de signer avec Epic Records et de tourner avec FINNEAS), Sanderson sait ce que c’est que d’être une étrangère. Midwest Kids … partage ces histoires – de se sentir perdu, de se sentir vulnérable, de s’évader dans des chambres d’hôtel, des stations-service et des autoroutes tard dans la nuit.

Pour Sanderson, cependant, l’histoire n’était pas tout à fait terminée lorsque le disque est sorti en janvier. Et ainsi, le 21 août, elle a sorti une version de luxe avec sept nouveaux morceaux. Créé pendant la quarantaine du COVID-19, Midwest Kids … Deluxe traverse l’enchevêtrement complexe de sentiments engendrés par l’isolement de soi et l’anxiété, ainsi que les défis uniques de 2020. (La piste remarquable « I Need Help » capture tout – désespoir trop relatable et déconnexion solitaire, tant de gens se sont débattus cette année.)

Mais le message de Sanderson est aussi un message d’espoir: le single «Frustrated» de la version deluxe, qui a été écrit à propos de la petite amie, actrice et chanteuse de Sanderson, Bryana Salaz, prouve qu’il y a beaucoup de beauté à trouver même dans les profondeurs les plus sombres. Plus important encore, cela indique que nous sommes tous dignes et méritons l’amour.

Ci-dessous, Lauren Sanderson s’ouvre à PopCrush sur Midwest Kids Can Make It Big (Deluxe), l’histoire romantique derrière « Frustrated » et pourquoi grandir dans le Midwest était si doux-amer.

Tomber amoureux est beau mais peut s’accompagner de beaucoup d’anxiété et d’insécurité, quelque chose que vous explorez sur votre nouveau single, « Frustrated ». Combien de temps vous a-t-il fallu pour réaliser que vous méritiez d’être aimé d’une manière qui vous comblera et vous fera vous sentir bien? Et quand as-tu eu ça ah-ha! moment?

J’ai toujours cru au fond de moi [that] J’ai mérité d’être aimé. Nous le méritons tous, mais il m’a fallu beaucoup de temps pour grandir et faire face à mes propres problèmes et traumatismes émotionnels et mentaux internes, pour être prêt à recevoir et à rendre la pareille de manière saine. J’ai toujours aimé le frisson de l’amour mais mon moment « ah-ha » était de réaliser si vous vouliez réellement quelque chose de réel et de durable, [you have to] arrêtez de courir après ces montagnes russes imprévisibles et commencez à manifester quelqu’un / quelque part où vous vous sentirez en sécurité. C’est le vrai rêve – et je l’ai finalement trouvé.

Vous avez dit sur Twitter que la chanson est la première chanson que vous avez écrite sur votre petite amie actuelle. Comment a-t-elle réagi lorsqu’elle l’a entendu pour la première fois? Qu’avez-vous ressenti en la laissant l’entendre pour la première fois?

Oh mec, j’étais vraiment nerveux de lui montrer, honnêtement. Mes joues étaient toutes rouges et ch …. Je lui ai envoyé un texto dès que j’ai commencé à penser aux paroles, tout comme: «Je pense que je suis sur le point d’écrire une chanson de feu sur toi en ce moment», mais je ne la laisserais pas entendre jusqu’à ce que nous soyons en personne. Je l’ai récupérée après le studio et nous avons roulé autour de l’écouter. Nous avons eu un petit moment d’émotion, je ne vais pas mentir. C’était mignon.

Comment le fait de grandir dans le Midwest a-t-il influencé les thèmes principaux de votre album?

Grandir dans une petite ville avec beaucoup de gens bornés et critiques m’a inspiré à casser toutes les putains de boîtes dans lesquelles ils pensaient pouvoir me garder et à inspirer les autres à faire de même. J’ai réalisé très jeune que les règles de la société sont des conneries – et que les gens devraient être eux-mêmes. Donc, c’est le cœur de presque toutes les chansons que je compose. J’ai l’impression que si j’avais grandi dans une grande ville, je ne serais pas aussi motivé à inspirer les gens à être eux-mêmes. Il est beaucoup plus facile à LA de teindre les cheveux en vert et de se faire tatouer que dans l’Indiana.

Qu’est-ce qui rend le fait de grandir dans le Midwest si spécial?

Il y a quelque chose dans cette bulle du Midwest qui semble très réel. Les gens vous disent plus merci, ils accordent plus d’attention aux détails. Le respect et les bonnes manières et tout ce que sh– est vraiment important là-bas. Chaque fois que je rentre à la maison, je veux faire du vélo à travers les bois avec un soutien-gorge de sport et un short Nike, puis je retourne à LA et je sens que je dois être à nouveau « sur ».

De l’autre côté de la médaille: à quel genre de défis diriez-vous que les artistes du Midwest sont confrontés par rapport aux musiciens côtiers ou des «grandes villes»?

Avoir des rêves «là-bas» et être votre moi audacieux unique peut vous sentir vraiment méprisé là-bas. Je me souviens que lorsque j’ai eu un piercing au septum au lycée, mon professeur m’a dit qu’elle ne pouvait plus me regarder. Quand je suis devenu gay et que je me suis coupé les cheveux, beaucoup de gens sur les réseaux sociaux se sont moqués de moi, durement.

Comme je l’ai dit, les gens peuvent être très modestes là-bas et ils ne veulent pas que vous soyez différent. Leur idée de la créativité et de l’art est que cela devrait être un passe-temps et que vous devriez faire quelque chose de plus «pratique» avec votre carrière. Tant que vous pouvez rester concentré sur vos rêves et votre confiance en vous – comme la vision tunnel – vous étoufferez ce bruit et le surmonterez. C’est dur mais c’est possible.

Vous avez passé plusieurs années à tout faire, de la gestion vous-même à la réservation de vos propres circuits. Maintenant que vous avez une équipe qui vous soutient, avez-vous l’impression qu’un poids a été soulevé?

Même si je laisse mon équipe gérer les aspects commerciaux, je suis toujours très bricoleur et dans les tranchées de tout. Je fais toujours tous mes designs de merch, graphiques de tournée, teasers vidéo et pochettes musicales. Je suis obsédé par ça et je ne pense pas que je lâcherai jamais complètement. D’un autre côté, il y a tellement de choses que mon manager, Grace, gère dans les coulisses qui me donnent beaucoup plus de liberté pour rester dans mon élément. C’est dope d’être au milieu.

Comment s’est passée votre expérience de tournée avec FINNEAS? Avez-vous partagé des idées d’écriture de chansons ou des conseils de tournée?

Faire une tournée avec FINNEAS était génial. Nous ne parlions pas vraiment beaucoup parce que nous étions tous les deux dans nos propres mondes mais il était vraiment gentil. Je l’ai vu en fait l’autre jour. Il était dans un camion de nourriture et je promenais mon chien alors nous avons pu dire bonjour. C’était un bon moment de quarantaine.

Vous avez malheureusement (bien que compréhensible) dû retarder votre propre première tournée en tête d’affiche en raison de COVID. Comment avez-vous fait face à cette déception?

Parfois, vous devez simplement réaliser que l’univers vous soutient même lorsque les choses ne se passent pas comme vous le souhaitez. J’aime me demander constamment: « Quelle leçon est-ce que cela m’apprend? » et je pense que la leçon avec l’annulation de la tournée était un rappel de ralentir et de ne rien prendre pour acquis, car cela peut vous être enlevé en un clin d’œil. Je suis vraiment reconnaissant du temps que j’ai passé en quarantaine. J’ai l’impression de vraiment apprendre à me connaître à un niveau plus profond et à trouver la beauté dans le calme.

Vous venez de sortir une version de luxe de votre premier album. Y a-t-il eu certaines expériences au cours des derniers mois, depuis la sortie de votre album, qui vous ont semblé prolonger l’histoire du disque, que vous aviez besoin de quitter votre poitrine?

Les nouvelles chansons sont la touche finale parfaite à l’ère Midwest Kids…, bien que cette ère vivra pour toujours. Il y a une chanson appelée « 17 » que je veux être la chanson de quelqu’un à qui ils peuvent aller quand ils ont de l’anxiété et qu’ils ont besoin de force pour s’en sortir. « I Need Help » est une chanson très honnête, et une chanson auto-réfléchissante qui est définitivement sortie de sentiments de quarantaine. Nous avons tous passé beaucoup de temps seuls et je pense que cette chanson frappera beaucoup de monde. Et les autres ne sont que des bops sur bops. Je me sens fière de tout l’album et je suis tellement reconnaissante que cette période de ma vie restera à jamais gravée dans ma musique.

Votre biographie Twitter lit «motivez-vous ou soyez misérable». Compte tenu du nombre de personnes qui ont du mal à trouver la motivation au milieu de l’incendie de la benne à ordures de 2020, quel est le meilleur conseil que vous pourriez donner à quelqu’un qui pourrait se sentir démotivé?

Soyez patient avec vous-même, mais réalisez également de quoi vous êtes capable et arrêtez de vous gêner. C’est cliché, mais nous avons une vie. Ne vieillissez pas et ne réalisez pas tout ce que vous auriez pu faire et, finalement, auriez dû faire. Écoutez des podcasts – Tony Robbins et Gary Vaynerchuk sont le feu. Fixer des objectifs. Croyez en vous et en vos rêves. Trouvez votre «pourquoi», écrivez plus, sortez, marchez, courez, faites des sauts. Trouvez des moyens de vous sentir plus léger en cette période difficile. Nous sommes tous dans le même bateau en ce moment, alors sachez que vous n’êtes pas seul. Nous avons ceci.