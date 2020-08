Le gouvernement australien a ouvert le Fonds d’interruption temporaire, conçu pour surmonter le problème de l’assurance de la production et lancer rapidement les caméras sur les films et les émissions de télévision.

Le fonds de 50 millions de dollars australiens sera administré par Screen Australia au nom du gouvernement fédéral. Il a été annoncé fin juin, en réponse à un lobbying important de la part de producteurs, dont Emile Sherman de See-Saw Films et Nick Murray de CJZ.

Alors que l’Australie a surtout réussi à contrôler le coronavirus et dispose de protocoles bien définis pour le fonctionnement des plateaux de cinéma et de télévision et l’emplacement, des productions relativement ont commencé ou redémarré. L’une des plus grandes pierres d’achoppement a été le refus des compagnies d’assurance de fournir une couverture pour les interruptions ou les arrêts causés par le COVID-19.

Le TIF assurera la couverture pendant les deux dernières semaines de pré-production et la période de photographie principale en Australie. Le fonds fournira une couverture équivalente à 60% du budget total, ou 4 millions de dollars australiens, selon le montant le moins élevé. Les candidatures seront autorisées jusqu’à la fin du mois de mai de l’année prochaine, à moins que le fonds n’ait été épuisé avant cette date. Et à aucun moment, Screen Australia ne s’accordera plus de 50 millions de dollars d’exposition.

Les productions éligibles comprennent les longs métrages, les séries dramatiques, les séries documentaires et les programmes à épisode unique qui seront réalisés en Australie et qui ont réussi le test de «contenu australien significatif» ou qui ont été acceptés comme coproduction officielle. Ils devront également avoir souscrit une assurance «Indemnité des producteurs de films» couvrant les personnes désignées, auprès d’un assureur agréé.

L’organisme industriel, Screen Producers Australia, a estimé que les verrouillages causés par le coronavirus ont affecté 120 productions locales et plus de 30000 employés, pigistes et entrepreneurs en activité.

La fermeture de mars a également interrompu les grandes productions étrangères qui sont venues en Australie pour utiliser les installations de studio et le secteur de post-production australien. Il s’agit notamment de «Shang-Chi et la légende des dix anneaux» de Marvel qui tournait à Sydney à l’époque. Il a depuis été rapporté localement que des stars comme Michelle Yeoh sont arrivées dans le pays pour reprendre le travail sur «Shang-Chi». Le projet jusqu’à présent «Elvis» de Baz Luhrmann était en pré-production avancée au moment de l’arrêt en mars.

Les grandes productions étrangères entrantes sont traitées séparément des titres australiens à petit budget. En juillet, le gouvernement fédéral a annoncé quelque 280 millions de dollars (400 millions de dollars australiens) de subventions en espèces au cours des sept prochaines années, dans le cadre de son plan «d’incitatif à l’emplacement». Ces subventions s’ajoutent au système existant de «compensation de l’emplacement», en vertu duquel les projets peuvent recevoir des rabais pour les travaux de production et de post-production effectués dans le pays, et en plus des subventions similaires des gouvernements des États.

La majeure partie de l’Australie est actuellement en mode de retour au travail et les cinémas ont rouvert dans une grande partie du pays. Cependant, l’État de Victoria, qui comprend la deuxième ville de Melbourne, reste presque verrouillé à la suite d’une résurgence des cas de COVID-19.