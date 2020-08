Si vous avez aimé Interactive Stone Aube grise, puis George Remus, l’écrivain et artiste derrière ce titre, a quelque chose pour vous. Remus, avec Darkania Works et l’éditeur GrimTalin, travaillent sur Derniers jours de Lazare, un jeu d’aventure gothique à la première personne se déroulant dans l’Europe de l’Est post-soviétique. Le jeu arrivera sur Steam, Xbox One et Nintendo Switch au début de 2021.

Last Days of Lazarus raconte l’histoire d’un homme en difficulté retournant dans sa maison d’enfance après la mort de sa mère pour passer du temps avec sa sœur, Lyudmila. Mais alors que le pays qui l’entoure commence à s’effondrer, la réalité elle-même commence à s’effondrer, ce qui entraîne une série d’événements inexpliqués qui le conduisent dans une quête pour en savoir plus sur le passé inquiétant de sa famille.

Last Days of Lazarus comportera plusieurs chemins narratifs, chacun avec des personnages, une histoire et des lieux différents, ainsi que des «environnements divers et étonnants» (étant donné que Remus est un artiste de métier) inspirés par le mysticisme oriental et le paysage idyllique roumain, avec «La peur et le sang jouent le rôle de contrepoids.»