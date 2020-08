L’avocat de premier plan des droits civiques Benjamin Crump a mis en place son dernier projet hollywoodien, rejoignant l’équipe de production derrière le film «Freedom Ride», qui dramatise les expériences des premiers Freedom Riders, dont le regretté représentant John Lewis.

Crump’s Brooklyn Media produira le film avec Hideaway Entertainment et INDE Companies. La nouvelle survient moins d’un mois après la mort de la légende des droits civiques et membre du Congrès américain de longue date Lewis à 80 ans après une bataille contre le cancer du pancréas. Elle intervient également à l’occasion du 55e anniversaire de l’adoption historique de la loi de 1965 sur les droits de vote, qui interdisait les pratiques discriminatoires en matière de vote.

« Ce film n’est pas seulement opportun avec le décès récent du membre du Congrès John Lewis, il est opportun car il aidera à préserver l’héritage de John Lewis pour les jeunes générations à venir », a déclaré Crump dans un communiqué. «Cette histoire résonnera dans le monde d’aujourd’hui parce que John Lewis était une voix originale pour Black Lives Matter dans les années 1960 avant que quiconque ait jamais envisagé un mouvement Black Lives Matter qui existe aujourd’hui. C’est pourquoi j’ai senti qu’il était si important de soutenir et de faire partie de cette production car elle parle du passé, du présent et parlera très certainement de l’avenir.

Crump est surtout connu pour son travail en tant que l’un des plus grands avocats de justice sociale du pays, représentant les familles de George Floyd, Breonna Taylor, Ahmaud Arbery, Trayvon Martin, Michael Brown, Tamir Rice, Nakia Jones, Danny Ray Thomas et Stephon Clark , ainsi que les résidents de Flint, Michigan, en tant que fondateur et principal propriétaire de Ben Crump Law.

En 2018, Crump a fondé Brooklyn Media, à travers lequel il a produit le documentaire «Woman in Motion» (qui a suivi l’actrice de «Star Trek» Nichelle Nichols alors qu’elle recrutait pour le programme de navette spatiale de la NASA). Crump est également apparu dans «Marshall» en 2017 et a produit par la direction «Who Killed Tupac?» D’A & E.

«C’est une telle bénédiction que Ben Crump se joigne à ce Ride», a ajouté le producteur Kim Leadford. «Notre équipe a toujours vu ce film comme un livre de jeu pour les militants dans la longue lutte américaine pour les droits civiques. Ben, une figure centrale du continuum actuel du mouvement des droits civiques, jouera un rôle essentiel en liant le passé au présent alors que nous créons cet impact pour les combattants de la liberté actuels et futurs. Son amour, son admiration et son respect pour le regretté membre du Congrès John Lewis enrichiront l’héritage du député grâce à la narration.

Le film est basé sur les récits à la première personne d’une douzaine de Freedom Riders originaux, dont un Lewis alors âgé de 20 ans. Leadford («The Butler»), Matthew Rhodes («Shot Caller») et Mark Harris («Crash») produiront le film, avec Crump, Charles Bonan («The Butler») et Jonathan Gray et Kristy Grisham de The Hideaway Entertainment comme producteurs exécutifs.

Une ventilation pour le film explique:

Écrit par Steven Vosburgh et Dusdi Fissette, le film se déroule en 1961 et détaille les actions d’un groupe multiracial de jeunes militants, dirigé par John Lewis, vingt ans, alors qu’ils décident de prendre les choses en main dans la lutte contre discrimination raciale et haine. Après avoir signé leurs propres volontés et testaments, ces Freedom Riders déterminés ont voyagé en bus dans le sud profond et ségrégué où la violence de la foule et la brutalité policière contre les Noirs américains sont endémiques. Même avec la loi fédérale de leur côté, ils sont brutalement battus, arrêtés et incendiés, tout en restant non-violents face à la violence. En fin de compte, leur refus de reculer oblige le gouvernement à prendre des mesures et à déségréger tous les bus, trains, lieux publics et installations utilisés dans les voyages interétatiques. Jamais auparavant, à l’exception de la guerre, les jeunes Américains n’avaient accepté de mourir en masse pour la cause de la justice. Jamais auparavant les jeunes Américains n’avaient changé les cœurs et les esprits du monde au nom de l’égalité.

Vosburgh attribue le regretté membre du Congrès Lewis pour «avoir fourni l’étincelle initiale» pour le film en 2005. Le scénariste et documentariste parcourait le pays pour compiler une histoire orale de plus d’une douzaine de Freedom Riders, mais se souvient que Lewis l’a encouragé à dramatiser le histoire «afin d’atteindre un public plus large et de partager les dangers encourus par les militants». Pour rédiger l’histoire, Vosburgh a également travaillé avec le journaliste et personnalité politique John Seigenthaler, qui était un acteur clé du ministère de la Justice de Robert Kennedy, et est finalement devenu l’un des principaux protagonistes du scénario.

Le film vise une date de début de production à l’été 2021 avec des plans de tournage à Atlanta et à Birmingham, Ala.

Crump est représenté par UTA et curated By Media.