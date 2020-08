Quelqu’un est voué à mourir Les morts qui marchentFinale de la saison 10 retardée. Premièrement, c’est ce que cette série a tendance à faire pour terminer la course en beauté et aussi, elle s’intitule «A Certain Doom». Donc, il est peu probable que tout le monde puisse pique-niquer. Mais qui pourrait être le survivant malchanceux? Eh bien, c’est difficile à dire étant donné que l’avant-dernier épisode a laissé pratiquement tout le monde dans une situation désespérée, entouré de l’armée de marcheurs de Beta, mais peut-être que quelque chose a été laissé échapper qui nous indique leur identité.

Lors du panel virtuel TWD à Comic-Con @ Home, on a demandé au responsable du contenu Scott M. Gimple comment les enfants allaient se comporter lors de la finale. Le PE a assuré aux fans que Judith et RJ iraient bien, mais il a indiqué que nous devrions être plus inquiets pour la personne qui est censée prendre soin d’eux.

«Judith prend bien soin d’elle-même, même en s’occupant de RJ. Quiconque y entre [guardian] position avec Judith finit par aller », a déclaré Gimple. «Je dis juste que je ne suis pas aussi inquiet pour RJ et Judith que la personne qui s’occupe d’eux.»

Cliquez pour agrandir

Et qui s’occupe d’eux? Eh bien, dans les premières minutes de la finale, telles que publiées lors de la Comic-Con, nous voyons le père Gabriel réconforter un RJ et Gracie inquiets avec son discours sur tous les différents groupes se réunissant pour former un poing avec lequel battre les Whisperers. Qu’il soit celui qui prononce ce discours édifiant pour lancer la finale est assez accablant, quand on y pense. De plus, selon la façon dont les choses se passent dans les bandes dessinées, Gabriel a du temps emprunté, de toute façon.

Sur la page, Gabriel panique et glisse de son point de vue sur la tour de guet lorsque les Whisperers attaquent Alexandrie, se laissant pendre impuissant alors que Beta le déchire et le laisse se régaler par les marcheurs. Ainsi, il pourrait être approprié pour sa mort télévisée de le voir périr dans la tour médicale au lieu de la tour de guet.

Il semble que les jours de Gabriel sont comptés, alors, mais nous saurons avec certitude à qui la mort est certaine quand Les morts qui marchent 10 × 16 diffusé sur AMC le dimanche 4 octobre.