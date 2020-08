Le thriller d’action «Deliver Us From Evil» a connu un week-end d’ouverture de 10,6 millions de dollars dans les cinémas sud-coréens, faisant grimper le box-office global du pays de 75%.

Le film, réalisé par Hong Won-chan («Office») et mettant en vedette Hwang Jung-min et Lee Jung-jae, est sorti mercredi et s’est envolé avec un total de 15,0 millions de dollars sur cinq jours. Mesuré par les admissions, 1,39 million de personnes ont acheté des billets pour le film au cours du week-end, et plus de 2 millions de personnes étaient prêtes à braver les restrictions anti-coronavirus entre mercredi et dimanche.

Le score du week-end du film a été obtenu à partir de 1 997 écrans et représentait 78% du marché total. La distribution est gérée par CJ Entertainment.

Le box-office national global est passé de 7,68 millions de dollars à 13,4 millions de dollars, deux autres titres locaux occupant les trois premières places. Cela contraste avec le marché de la Chine continentale où le box-office a plafonné à 17 millions de dollars au cours des deux derniers week-ends, et où il n’y a pas encore d’offre de nouveaux titres locaux solides.

Le vainqueur coréen du box-office de la semaine dernière, «Steel Rain 2: Summit», a glissé à la deuxième place et a vu son score baisser de 70% à 1,48 million de dollars. Son cumul après 12 jours est maintenant de 10,7 millions de dollars.

Tombant à la troisième place, «Peninsula» a gagné 746 000 $ au cours du week-end, soit une baisse de 67%. Son total cumulatif, depuis une sortie le 15 juillet, est maintenant de 27,0 millions de dollars. En incluant les chiffres des autres demi-douzaines de territoires asiatiques où il a également été publié, son cumul global est de plus de 40 millions de dollars.

Animation multinationale, « Animal Crackers » est sortie mercredi et a ouvert son compte à la quatrième place. Il a rapporté 362 000 $ le week-end et 516 000 $ sur cinq jours, grâce à 77 000 ventes de billets.

En dessous du top quatre, aucun autre film ne représentait plus de 1% de part de marché. Réédition, «Aladdin» à la cinquième place a gagné 92 000 $ pour pousser son score à vie à plus de 91 millions de dollars. L’animation chinoise, «Happy Little Submarine: Space Pals», a récolté 75 000 $ supplémentaires pour un cumul de 439 000 $ sur six week-ends. Les endroits les plus bas étaient remplis de «La Belle et la Bête», «Des jours meilleurs» «En avant» et «Bombshell».