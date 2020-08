Après des fermetures prolongées en raison de la pandémie, les cinémas aux États-Unis et dans d’autres régions du monde commencent lentement à rallumer les lumières, à accueillir les clients et à entendre à nouveau sonner leurs caisses enregistreuses.

Dans les temps modernes, l’ouverture de la vente de billets le week-end a été la référence du succès pour un film donné. Mais dans une ère post-pandémique, cette métrique sera moins pertinente. D’une part, les cinémas limitent leur capacité à assurer la distanciation sociale, en limitant le nombre de billets pouvant être vendus pendant un week-end. Mais au-delà de cela, les propriétaires de studios et de salles de cinéma devront se concentrer davantage sur le bouche-à-oreille – et pas seulement sur le film lui-même. Ils compteront sur les clients pour dire aux autres qu’ils se sentaient en sécurité en voyant un film dans les salles à un moment où le coronavirus se propage encore rapidement dans de nombreuses régions des États-Unis.

Pour ces raisons, les distributeurs ne s’attendent pas à ce que les nouvelles versions démarrent en beauté. Bien que les reportages au box-office aient commencé à augmenter tranquillement au cours des dernières semaines, ce week-end est peut-être le plus important à ce jour depuis la fermeture des cinémas en mars. Deux nouveaux films – «The SpongeBob Movie: Sponge on the Run» de Paramount et «Unhinged» de Russell Crowe des studios Solstice – ont commencé à jouer au Canada. Les deux ont démarré lentement, étant projetés dans quelques centaines de salles à travers le pays, mais prévoient de s’étendre à d’autres endroits dans les semaines à venir.

«SpongeBob», le troisième long métrage basé sur le cuiseur à frire sous-marin absorbant préféré de tous, a amassé 900 000 $ dans 300 cinémas au Canada. Le film d’animation pour enfants a abandonné sa sortie en salles aux États-Unis, où il sera lancé sur la vidéo à la demande premium avant d’atterrir sur CBS All Access, le service de streaming appartenant à la société mère du studio, ViacomCBS.

«Unhinged» a également fait ses débuts dans environ 300 cinémas et a généré 582 000 $ – près de la moitié de ce que «SpongeBob» a fait. Shari Hardison, responsable de la distribution américaine de Solstice Studios, a déclaré que les ciné-parcs et les banlieues avaient stimulé les ventes de billets. «C’est un peu à l’envers par rapport à une version traditionnelle», a-t-elle souligné.

Mark Gill, président et chef de la direction de Solstice Studios, a déclaré que les numéros du week-end d’ouverture de «Unhinged» représentaient un «bon début solide». Il est conscient que la sortie d’un nouveau film au milieu d’une incertitude massive présente un risque audacieux. Mais il est convaincu que «lentement et régulièrement remporte la course» pendant une pandémie, et il est convaincu que cela continuera à attirer le public à mesure qu’il s’étendra aux États-Unis le week-end prochain.

«Les Canadiens seraient peut-être trop gentils pour aller à« Unhinged », a déclaré Gill. Il est optimiste que le film, centré sur une jeune femme qui est harcelée par un inconnu instable après une altercation de rage au volant, aura un attrait plus fort aux États-Unis. monde. »

Bien qu’il soit inhabituel qu’un nouveau film soit présenté en première au Canada avant sa sortie en salles aux États-Unis, les studios ont pratiquement jeté le livre de jeu conventionnel étant donné les temps non conventionnels. Les cinémas en salle de New York, Los Angeles, San Francisco et New Jersey – parmi les plus grands marchés cinématographiques du pays – sont toujours fermés sans date fixe pour la réouverture. AMC, Cinemark et Regal, les plus grandes chaînes de cinéma du monde, n’ont pas encore ouvert la plupart de leurs sites mais espèrent être opérationnelles dans une large mesure d’ici la fin août. Actuellement, 1 386 des 6 021 sites du pays sont ouverts, dont 316 sont des ciné-parcs, selon Comscore.

Depuis que les cinémas ont été forcés de fermer leurs portes en mars, les ciné-parcs sont devenus une aubaine pour la communauté des exposants, constituant l’un des rares moyens pour les cinéphiles (ou ceux qui ont juste envie de quitter leur maison) de regarder en toute sécurité un film sur grand écran. Les films pré-pandémiques comme l’aventure fantastique de Disney et Pixar «Onward» et le thriller d’Universal «The Invisible Man», ainsi que de nouvelles offres de studios plus petits comme «The Wretched» d’IFC et «The Tax Collector» de David Ayer, de RLJE Films, ont dominé les quelques écrans qui ont pu rester ouverts.

Bien qu’une poignée de distributeurs indépendants aient continué à rapporter des recettes au box-office pendant la pandémie, les grands studios ont cessé de publier des informations sur la vente de billets. «Trolls World Tour» d’Universal et la comédie romantique d’Andy Samberg «Palm Springs», de Neon et Hulu, ont été projetées dans les ciné-parcs et ont simultanément bénéficié de services de location haut de gamme. Mais ces studios n’ont pas signalé les ventes de billets.

Cela a laissé les chiffres qui rapportent encore le droit de se vanter de prétendre qu’ils ont lancé le film n ° 1 en Amérique, une mesure difficile à déterminer par rapport aux normes traditionnelles compte tenu du peu de reportages des studios. En règle générale, l’été présente la plupart des films les plus rentables de l’année. Mais alors que les grands studios ont abandonné ou modifié leurs plans pour dévoiler les espoirs des blockbusters et que d’autres ont progressé avec de nouvelles offres, le box-office est entré dans une zone d’inscrutabilité. Dans tous les cas, cela a été un moyen inattendu pour les petits films d’obtenir leur moment de gloire au box-office.

IFC Films est l’un des studios indépendants qui a continué à dévoiler de nouveaux films et à publier des chiffres pendant la pandémie, remportant un succès majeur dans les ciné-parcs. Des offres d’horreur, telles que «The Wretched» et «The Rental», ont remporté la première place des palmarès au box-office ces dernières semaines.

IFC a ouvert le thriller de science-fiction «Spoutnik» dans 31 salles ce week-end, générant 12 000 $ en ventes de billets. Mais ce n’était pas le titre le plus rentable du studio au cours des trois derniers jours. «The Rental», le premier film de Dave Franco, a rapporté 78 000 $ sur 144 écrans. Ce film a été un grand succès par rapport aux normes de pandémie, collectant 1,3 million de dollars à ce jour. Une autre sortie d’IFC, la comédie romantique dirigée par Liam Neeson, «Made in Italy», a récolté 21 000 $ à partir de 101 endroits ce week-end, ce qui porte son total à 73 332 $.

Tout au long du reste d’août et jusqu’en septembre, les studios continueront de tester l’appétit pour le cinéma. Le 3 septembre, l’épopée de science-fiction «Tenet» de Christopher Nolan, souvent retardée, devrait atterrir dans certaines villes des États-Unis, même si les théâtres ne sont pas ouverts à New York ou à Los Angeles. Le thriller de super-héros de Disney et Fox « The New Mutants » devrait s’incliner une semaine plus tôt, le 28 août. La réception de ces films pourrait déterminer la voie à suivre pour d’autres films majeurs en 2020.

«Les cinéphiles sont-ils prêts à retourner en salles? C’est l’essentiel », a déclaré Jeff Bock, analyste au box-office avec les relations avec les exposants. «Ce sera le plus grand week-end que nous ayons vu de tout l’été en termes de présentation des films en 2020.»