Pour la première fois depuis sa création, les téléspectateurs à la maison auront leur mot à dire sur la façon dont la célébrité sera démasquée et rentrera à la maison chaque semaine.

Il semble que la saison 4 de l’émission numéro un de Fox pourrait être diffusée comme prévu cet automne. Date limite rapporte que « Le chanteur masqué » est revenu à la production – et non, ils ne savent pas qui y participe.

Ils savent que les quatre juges, Robin Thicke, Jenny McCarthy, Ken Jeong et Nicole Scherzinger sont de retour, avec l’hôte assiégé Nick Cannon. Mais il y a aussi quelque chose de nouveau et d’excitant cette saison.

Comme prévu, le spectacle apporte des modifications en réponse à la pandémie COVID-19 en cours, y compris toute une série de procédures de sécurité pour les acteurs et l’équipe, y compris les contrôles de température, la distance sociale et les masques – en plus des masques habituels de l’émission.

Les changements ne s’arrêtent pas au niveau de la production, mais nous dirions que la pandémie a nécessité le plus grand changement que les fans verront pour la saison 4. Pour la première fois, les fans auront l’occasion de déterminer qui sera éliminé et démasqué chaque semaine.

Les téléspectateurs auront la chance de participer dans le cadre d’un «public virtuel», ce que l’after-show de «Masked Singer» a joué la saison dernière et que «America’s Got Talent» a utilisé cet été.

Ce «public virtuel» remplacera vraisemblablement le vote du public en direct en studio et, associé aux votes des juges, déterminera la fin du voyage de la célébrité.

Compte tenu de la fréquence à laquelle le public à domicile a été frustré au cours des saisons précédentes par les éliminations en studio, cela devrait être considéré comme un changement bienvenu et qui, espérons-le, persiste dans une certaine mesure lorsque la normalité revient.

Regarder à la maison ou en direct crée une expérience différente et une réaction émotionnelle différente, il est donc logique que les téléspectateurs ne soient pas toujours d’accord avec les résultats de l’émission. Cela pourrait-il faire bouger les choses, ou les téléspectateurs vont-ils simplement se fâcher contre le « public virtuel » cette saison?

Comment un fan peut-il rejoindre cet illustre groupe? TVLine rapporte que l’émission a contacté certains de ses fans les plus ardents via Facebook, leur offrant la possibilité «d’assister à de toutes nouvelles performances et de voter pour vos favoris».

Bien que ce ne soit pas tout à fait un vote du public total, c’est peut-être aussi proche que nous allons l’être pour le moment et c’est toujours une amélioration du fait que les fans n’ont pas leur mot à dire à moins qu’ils ne puissent se rendre à un enregistrement en studio en direct du très- spectacle secret.

« The Masked Singer » sera diffusé les mercredis soirs à 20 h. ET sur Fox, bien qu’aucune date de première spécifique n’ait encore été annoncée.

