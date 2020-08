Anastasia Surmava de Under Deck Mediterranean dit que le stress et la pression auxquels sont confrontés les chefs de superyachts sont bien plus extrêmes que ce que les téléspectateurs peuvent imaginer.

Anastasia Surmava | Greg Endries / Bravo / Banque de photos NBCU

Surmava a commencé comme troisième ragoût au cours de la saison 4 et a été promu au poste de chef après le licenciement de la chef Mila Kolomeitseva. Elle s’est montrée à la hauteur, offrant des tarifs impressionnants depuis la porte. Cependant, elle se débattait toujours, poursuivie par un équipement cassé et son inexpérience en tant que chef de superyacht.

Elle a finalement dit au capitaine Sandy Yawn qu’elle devait démissionner de son poste parce qu’elle était tellement anxieuse. Les téléspectateurs voient maintenant le chef Hindrigo «Kiko» Lorran surfer sur une vague similaire. Bien qu’il ait réussi le repas de six plats, il a fouillé les chartes suivantes. Yawn l’a viré même si, comme Surmava, il est clairement un chef talentueux et créatif. Alors pourquoi cuisiner sur un superyacht est-il tellement plus difficile que de travailler dans un restaurant ou d’être un chef privé sur terre?

Les chefs de superyacht sont un département composé d’une seule personne

«Le plus gros est que vous n’avez pas d’équipe», a déclaré Surmava à Showbiz Cheat Sheet. «Vous êtes complètement seul et vous n’avez pas vos bussers, vos lave-vaisselle et votre pâtissier. Vous n’avez aucun soutien, vraiment. Sur les plus grands yachts, vous pouvez avoir un sous-chef et un chef d’équipage. Mais en général, non. »

«Alors tu es tout, tu l’es», a-t-elle poursuivi. «C’est vraiment stressant et vous devez être si organisé et si bon avec la gestion du temps. Je pense que beaucoup de gens regardent la série et se sont dit: « Comment se fait-il que vous ne puissiez tout simplement pas la sortir à chaud ou à l’heure? » »

« Mais oh mon Dieu, vous êtes une seule personne qui essaie de tout cuire à la bonne température et ensuite vous devez le garder au chaud », dit-elle. «Et puis, vous devez l’associer à ce statut haut de gamme. Tout cela prend beaucoup de temps. Et puis vous vous dites: «J’ai encore à penser à mes desserts, j’ai à y penser.» C’est beaucoup. »

Les chefs de superyacht travaillent jusqu’à 18 heures par jour

«Je pense qu’il est difficile pour les gens de comprendre combien de travail cela représente pour une seule personne», a-t-elle déclaré. «Cela en plus de travailler 16 à 18 heures par jour. À la fin, vous n’êtes qu’un être humain brisé. »

Le chef Adam Glick, qui est récemment apparu sur Under Deck Sailing Yacht et Below Deck Med, a annoncé qu’il avait officiellement pris sa retraite de chef de yacht. Surmava dit que la carrière moyenne de chef de superyacht se situe entre deux et six ans. «Six ans, c’est vraiment pousser», a-t-elle ajouté.

Le travail va bien au-delà de la nourriture. «Votre cuisine doit être impeccable», remarqua-t-elle. «Parce que si un invité entre, il y a une norme. Vous devez nettoyer votre acier inoxydable tous les jours. Plusieurs fois par jour. Vos réfrigérateurs doivent être essuyés. Vous devez garder cet endroit impeccable car le ciel interdit à un invité d’entrer et votre cuisine est en désordre. C’est toujours une émission que vous affichez toujours. Vous devez garder le standard de superyacht.

Les chefs de superyacht doivent être prêts à tout

Surmava et le chef Ben Robinson, qui a succédé pour elle, se sont occupés de brûleurs de poêle cassés. Ils ont tous deux dû improviser pendant la charte et trouver des moyens de contourner l’équipement cassé. Les téléspectateurs se sont demandé pourquoi l’ingénieur n’avait pas simplement réparé le matériel en panne.

« Sur le spectacle, nous avons des charters dos à dos, c’est fou », a déclaré Surmava. « Donc, l’ingénieur n’a pas le temps de démonter complètement votre cuisinière. »

Alors que tous les chefs doivent réfléchir sur leurs pieds, les chefs de superyachts ont encore plus de défis. «Je ne pense pas que les téléspectateurs comprennent vraiment la quantité de planification et d’exécution qui doivent réellement y être apportées», a-t-elle déclaré. «Vous avez tant d’allergies alimentaires et ceci et cela. J’ai eu des gens qui me disaient: « Je ne mange pas ceci et cela. » Je vais mettre [the food] et ils se disent: « En fait, est-ce que je peux essayer ça? » Je suis comme « Tu m’as littéralement dit que tu étais allergique aux tomates! » «

«Vous devez être une personne tellement adaptable avec tant de trucs dans votre manche», dit-elle. «Et vous devez être vraiment bien équilibré. Vous devez être capable de faire des pâtisseries et vous devez faire des apéritifs. Et nous ne voulons pas non plus répéter des plats. Dans un restaurant, vous allez être en ligne et vous allez soit être sur le poisson, soit vous allez être frit [station] ou quoi que ce soit. Mais en tant que chef de yacht, si vous voulez être bon, vous ne pouvez pas proposer les mêmes plats tout le temps. «

La formation et l’expérience comptent

«Si vous voulez travailler sur un superyacht, vous devez avoir fait une sorte d’école culinaire», a insisté Surmava. « Cela va vraiment vous aider à renforcer votre pack d’outils et vos compétences sur lesquelles vous pouvez facilement vous reposer. »

Mais elle dit que même un chef instruit ne devrait pas passer de peu ou pas d’expérience à la maîtrise de la cuisine sur un superyacht. «Tout se résume à l’expérience», dit-elle. «Si vous travaillez dans un restaurant gastronomique étoilé au guide Michelin depuis cinq ans, vous pourriez probablement commencer sur un yacht de 30 à 50 mètres. Mais si vous êtes cuisinier à la chaîne ou simplement cuisinier à la maison comme moi, il vaut mieux commencer sur un voilier ou un catamaran de 40 ou 70 pieds pendant une saison ou deux. Obtenez ce genre d’expérience à votre actif. »

«L’expérience dans ce domaine actuel est probablement le meilleur moyen de gagner en confiance sur de plus gros bateaux», a-t-elle déclaré. Pour mémoire, Surmava pense que Kolomeitseva a effectivement assisté au Cordon Bleu. Mais, « [just] parce que vous allez à l’école de cuisine, cela ne veut pas dire que vous allez être un grand chef », dit-elle. «Un grand chef commence dans votre cœur.»