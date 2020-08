La plate-forme de partage de musique autrefois tristement célèbre, Napster, continue de fonctionner en tant que service de streaming légal, bien que ses revenus aient diminué d’environ 18% au cours du deuxième trimestre de 2020.

La société de logiciels multimédia RealNetworks, qui détient une participation de 84% dans Napster, a révélé la baisse des revenus dans sa publication récente de résultats du deuxième trimestre 2020. Après avoir généré environ 28,58 millions de dollars de revenus tout au long du deuxième trimestre 2019, les services d’abonnement de Napster ont rapporté environ 23,34 millions de dollars au cours de la même période en 2020. En termes de pertes d’exploitation, Napster a enregistré un déficit de 2,04 millions de dollars au T2 2020, contre un peu plus de 1,08 million de dollars au deuxième trimestre de 2019. .

Dans le cadre de cette baisse des revenus trimestriels, il semble que la division B2B (business-to-business) de Napster a été la plus durement touchée, ses bénéfices ayant chuté d’environ 3,37 millions de dollars par rapport au deuxième trimestre de l’année dernière. Les fonds Napster provenant directement des consommateurs, pour leur part, ont subi une baisse d’environ 1,88 million de dollars d’une année à l’autre. Et bien que le rapport attribue la baisse trimestrielle de Napster aux «abonnés inférieurs», il ne précise pas exactement le nombre d’utilisateurs de la plate-forme.

Selon les estimations basées sur les revenus trimestriels directs aux consommateurs de Napster de 12,9 millions de dollars, il semble toutefois que le service compte environ 1,29 million à 2,59 millions d’abonnés. Bien entendu, le chiffre précis dépend de la répartition entre les utilisateurs «unRadio» et les utilisateurs «Premium», qui paient respectivement 4,99 $ et 9,99 $ par mois. Compte tenu de cette portée relative, le programme «Napster4Good» récemment dévoilé par Napster, qui verse une partie des frais d’abonnement à des œuvres caritatives, pourrait bien avoir un impact significatif sur les opérations de plusieurs organisations à but non lucratif.

Enfin, RealNetworks a révélé que Napster et elle-même avaient collecté «le produit des billets à ordre émis au deuxième trimestre de 2020 conformément au PPP [Paycheck Protection Program] de la loi CARES. » Bien que RealNetworks soit coté en bourse, il a reçu 2,9 millions de dollars en espèces PPP, selon le rapport sur les résultats, tandis que Napster a bénéficié de 1,7 million de dollars.

Un représentant de Napster a refusé de donner une réponse sur le prêt PPP.

En mai, nous avons rendu compte de la controverse importante qui a accompagné LiveXLive pour obtenir un prêt PPP de 1,9935 million de dollars. Comme RealNetworks, LiveXLive est coté en bourse; la société a détaillé ce matin ses performances au premier trimestre de l’exercice 2020. Le chiffre d’affaires trimestriel s’est établi à 10,5 millions de dollars, avec une perte nette de 7,5 millions de dollars «selon les PCGR [Generally Accepted Accounting Principles] base. »

Bien que Napster fonctionne indépendamment de RealNetworks, la performance financière globale de ce dernier, y compris une perte d’exploitation au deuxième trimestre 2020 de près de 4,99 millions de dollars, ne semble pas avoir impressionné les investisseurs. Au moment de la rédaction de cet article, les actions de RealNetworks, achetées et vendues sous le nom de RNWK, se négociaient à 1,59 USD par action, soit une baisse de plus de 8,6% par rapport au cours de clôture d’hier. Néanmoins, la valeur est près de cinq fois supérieure au prix de 32% par action que l’action a touché au milieu de l’apparition de la pandémie COVID-19 en mars.