Le cinéaste Maurice «Mo» Marable a signé avec l’United Talent Agency (UTA) avant «Woke», son dernier projet devrait être diffusé le 9 septembre à Hulu.

Il dirige et produit la série humoristique à venir, qui suit un dessinateur noir dont le monde change après avoir été identifié à tort comme un suspect criminel par plusieurs policiers. Marable devrait également diriger des épisodes pilotes pour des émissions sur NBC et Disney, ainsi que des épisodes d’émissions Hulu et FX.

Le travail le plus récent de Marable dirigeait les trois dernières saisons de «Brockmire». Il a également travaillé sur un certain nombre d’émissions acclamées par la critique, de «It’s Always Sunny in Philadelphia» à «Veep» de HBO. Son partenariat avec HBO comprend également la réalisation d’émissions comme «La semaine dernière ce soir avec John Oliver» et le travail sur des campagnes pour «True Blood» et «Boardwalk Empire».

Marable a été vice-président des services créatifs du réseau et les BET Awards l’ont recruté comme directeur créatif pour les itérations 2010, 2011 et 2012 de l’émission.

Le coureur de l’émission a été nominé aux Emmy Awards 2006 pour la conception exceptionnelle du titre principal, qu’il a gagné pour son travail dans l’émission télévisée «Big Love». Il a notamment réalisé un court métrage humoristique présenté au dîner des correspondants de la Maison Blanche mettant en vedette Julia Louis Dreyfuss.

La liste des talents d’UTA comprend des influenceurs comme Kody Co et Emma Chamberlain, ainsi que la comédienne Leslie Jones et des artistes comme G-Eazy. Ils représentent également des joueurs d’e-sport et une variété de personnalités publiques qui peuvent être réservées pour des conférences.

Marable est géré par Trevor Engelson à Underground.