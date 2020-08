La division Pictures du géant japonais du divertissement et de la technologie Sony a réalisé des bénéfices d’exploitation de 230 millions de dollars au cours du trimestre d’avril à juin.

La société dans son ensemble a bénéficié d’une augmentation de 53% de son bénéfice net, atteignant 2,19 milliards de dollars (233 milliards de JPY) au premier trimestre de son nouvel exercice. Le chiffre d’affaires du Groupe a augmenté de 2% en monnaie locale à 1 977 milliards de yens.

Le premier trimestre de l’exercice, qui s’étend d’avril à juin, est historiquement le plus faible pour la Division Images, qui couvre les films, les réseaux TV et les contenus TV. Au cours des deux années précédentes, la division Photos a enregistré une perte de 69 millions de dollars au premier trimestre, suivie d’un bénéfice négligeable de 3 millions de dollars.

Sony avait laissé entendre qu’il avait géré avec compétence les premiers stades du coronavirus et avait les ressources financières pour résister à une tempête. Cependant, il a également mis en garde contre une baisse du résultat opérationnel au niveau du groupe d’au moins 30% au cours du nouvel exercice 2020-21.

En mai, Sony a expliqué que le coronavirus avait réduit le résultat consolidé du groupe d’environ 585 millions de dollars (62 milliards de JPY), au cours de l’exercice 2019-20 qui s’est terminé en mars.

Au cours de cette courte période, il avait enregistré de petits gains résultant d’une utilisation accrue des jeux et des images par les consommateurs, et une légère baisse de la musique, en raison de la baisse de la production de publicités. Une douleur bien plus grande s’est rapidement fait sentir dans les divisions de l’électronique, des capteurs d’image et des services financiers.

Mais la société a également averti que l’impact sur les résultats du segment des images prendrait plus de temps pour devenir visible, mais cela pourrait durer longtemps.

Néanmoins, Sony veut se positionner comme un survivant et un consolidateur, plutôt qu’une victime.

En avril, il a annoncé un investissement de 500 millions de dollars dans le chinois Bilibili. En juillet, il a annoncé l’achat d’une participation de 250 millions de dollars dans Epic Games.