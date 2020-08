Le cinéma libanais, fait d’efforts personnels, reflète l’envie de survivre

▲ Ci-dessus, une scène des Crayons d’Askalan du cinéaste, photo ci-dessous, Photo gracieuseté du réalisateur

Emiliano Balerini Casal

Journal La Jornada

Lundi 17 août 2020, p. 9

Beyrouth est une métaphore: une idée et un espace de coexistence interreligieuse, où la liberté est insufflée; c’est le port qui fait face à la mer et le théâtre d’importants intérêts internationaux; c’est un endroit magique et romantique, a déclaré la cinéaste Laila Hotait Salas.

C’est cet endroit où nous pouvons être libres d’être qui nous sommes, vivre avec l’autre; C’est cette ville de construction d’un pays idéal, a déclaré également l’auteur du livre Beyrouth restera toujours (Editorial Akal), dédié au cinéma libanais.

L’édition, qui rappelle la fameuse phrase Nous aurons toujours Paris, du film Casablanca, a été publiée le jour de l’explosion à Beyrouth, qui a fait plus de 170 morts et 6 mille blessés. Il sera en librairie le 25 août et à partir de la fin de cette semaine sur akal.com. L’auteur fait une tournée du cinéma libanais de 1975 à 2006, a-t-elle expliqué dans une interview à La Jornada.

Le but est de rassembler l’histoire audiovisuelle qui a été faite dans ce pays du Moyen-Orient, car il n’y a pas de fichiers. Pour ce faire, Hotait Salas a mené des entretiens avec différents cinéastes et une analyse détaillée des films qu’ils ont réalisés, a souligné également le réalisateur du documentaire Crayons of Askalan, qui dépeint la vie de l’artiste palestinien Zuhdi Al Adawi.

–Quelles sont les caractéristiques du cinéma libanais?

–Il se caractérise par des efforts individuels. La plupart des films sont personnels. Ils ont tendance à porter un regard particulier sur la situation de vulnérabilité des citoyens libanais. Beaucoup parlent de la façon dont les gens ont dû survivre face à la violence israélienne. Le livre se termine en 2006, car cette année-là, il y a eu 33 jours d’attaques. Il y a une constante dans ce cinéma: les personnages civils essaient de préserver leur quotidien; Ils cherchent à préserver les relations avec les autres, qu’il s’agisse de leurs frères et sœurs, amis ou amants, et échouent finalement à cause de la violence qui s’infiltre entre les mailles du filet.

Sentiment de fragilité

– Quelles différences et similitudes le cinéma libanais a-t-il avec ceux des autres pays du Moyen-Orient?

-Ils sont très similaires. Surtout avec les Palestiniens. Ce sont des pays qui ont une réalité contemporaine où il y a une envie de survivre, que le cinéma sait très bien refléter. Le Liban continue d’être un conseil d’intérêts internationaux. Les gens et le pays deviennent des pièces qui se déplacent autour de ce plateau.

– Cela se reflète-t-il dans votre filmographie?

Oui, car il y a un sentiment de fragilité et une incapacité à prendre des décisions indépendantes. Les gens sont impuissants. Les décisions politiques ne sont pas prises par le peuple aux urnes, mais par un groupe de puissances internationales. Le Libanais semble inconscient de l’avenir de son pays.

– Quels autres problèmes sont traités?

-La vie quotidienne. Il y a une sorte de violence latente. Les citoyens vivent avec. La réalisatrice la plus titrée est Nadine Labaki. Ses documentaires ont été au festival de Cannes et aux Oscars. Capharnaüm, son travail le plus récent, par exemple, parle d’un garçon syrien qui poursuit ses parents pour être né.

– Vous appartenez à la génération qui a grandi avec la guerre, comment cela a-t-il affecté votre vie?

–Nous vivons en Espagne. Mon père a toujours dit qu’à la fin de la guerre nous retournerions au Liban, ce qui ne s’est pas produit. Il est revenu en 2000, mais pour le reste de la famille ce n’était pas possible, car le conflit traînait toujours: il est apparu à la télévision, dans des conversations, des appels téléphoniques, avec des amis migrants qui allaient et venaient à la maison. L’un des chapitres du livre s’intitule: La patrie de la nostalgie. Là, je parle de ce troisième espace que créent les migrants, qui n’est ni la vraie Espagne ni le Liban, mais un troisième lieu imaginaire, rêvé, désiré.

– Comment les cinéastes libanais contrent-ils l’idée occidentale selon laquelle tout ce qui est mauvais vient du Moyen-Orient?

–Il existe un mécanisme qui permet aux systèmes oppressifs d’exister. Pour cela, ils sont soutenus par différentes industries, comme le cinéma. Hollywood est très aligné sur l’idée que les méchants sont les autres. À une époque, c’était les Russes et le communisme liés; les peuples indigènes d’Amérique, les Chinois et depuis quelque temps ce sont les Arabes. Il y a un discours dans lequel l’autre est dépersonnalisé et banalisé.