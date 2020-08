▲ Le spectacle aura lieu le 29 août. Photo avec l’aimable autorisation du Circo Atayde Hermanos

Ana Monica Rodriguez

Journal La Jornada

Mardi 11 août 2020, p. 8

Jongleurs, funambules, voltigeurs, clowns et danseurs, avec leurs numéros magiques et colorés, donnent vie au Circo Atayde Hermanos unique et original, qui pour la première fois se déroule en ligne.

A cette occasion, il fêtera ses 132 ans avec le spectacle Winter Galas, enregistré dans ce qui fut son siège de 1954 à 2018, la tente Astros. Étant donné que depuis des siècles le cirque a été un espace familial par excellence, désormais, en période d’enfermement, petits et grands pourront coexister à la fois dans une fonction qui sera diffusée en format virtuel le 29 août.

En mars dernier, la compagnie de cirque a dû s’arrêter et a annoncé: Nous baissons le rideau pour votre sécurité; Prenons tous soin! Nous espérons revenir très bientôt avec magie et enthousiasme.

Compte tenu de la proximité de la célébration, Alfredo Atayde Producciones décide d’innover la manière dont les spectacles du Circo Atayde Hermanos ont été présentés pendant trois siècles, sauvant la tradition qui depuis des générations divertit les familles mexicaines.

Le 26 août 1888, il offre ses premières représentations à Mazatlán, Sinaloa. En 2019, Alfredo Atayde, l’un des trois propriétaires de l’entreprise, a confié à ce journal que l’avantage de cette activité est qu’elle est transhumante, on passe d’un endroit à l’autre; nous sommes des acrobates et des nomades modernes; maintenant la tournée sera en streaming.

L’appel semble être entendu et est une adaptation du slogan traditionnel « Allez, allez, allons en ligne et apprécions le Circo Atayde Hermanos unique et original. »

Le spectacle sera diffusé le 29 août à 18 h et les billets sont disponibles sur https://arema.mx/evento/6609