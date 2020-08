Si vous vivez à côté du co-fondateur de Nextdoor, une application hyper locale de type Facebook pour votre quartier, où les habitants échangent des références de baby-sitter et de professeur de piano, vous vivriez à côté d’un manoir immaculé à un prix demandé. de 25 millions de dollars. C’est le numéro prestigieux et publicitaire que Nirav Tolia, actuellement président de la start-up évaluée à plus de 2 milliards de dollars, a accroché sa maison indéniablement somptueuse mais détendue dans le quartier historique et historiquement chic de Pacific Heights à San Francisco.

Tolia, qui a acheté la maison comme cadeau de mariage pour sa femme, Megha, a décidé de la vendre parce que lui et sa famille prévoyaient de déménager temporairement à Florence, en Italie, où ils ont passé plusieurs mois dans la ville avant qu’elle ne devienne l’épicentre du COVID en Europe. 19 pandémie. Comme de nombreux citadins ayant les moyens (et la flexibilité de l’emploi) pour le faire, ils prévoient de chercher de nouvelles fouilles en dehors de San Francisco à leur retour aux États-Unis. Bien sûr, étant donné le nombre toujours croissant de coronavirus en Californie, l’isolement social dans la maison luxueuse et spacieuse du Tolia ne semble pas non plus être une telle torture, si vous pouvez vous permettre le prix exorbitant.

La maison majestueuse et quelque peu austère, vaguement de style Beaux-Arts, située à deux pâtés de maisons de Presidio Park dans l’une des célèbres rues escarpées de San Francisco, a été construite à l’origine en 1916. Après que Tolia l’achète en 2011 pour 7 millions de dollars, la propagation à trois niveaux a subi une rénovation intestinale qui a transformé la grande dame fanée en un manoir tout à fait moderne conçu pour la vie de famille moderne avec six chambres et 6,5 salles de bain dans une superficie non divulguée de pieds carrés. « Mon premier souvenir de la maison est d’être debout à l’extérieur et d’être transpercé par le magnifique plafond à caissons italien », a déclaré Tolia dans un e-mail au Wall Street Journal, qui a d’abord rapporté la liste, « La maison avait certainement besoin de travaux, mais les os étaient clairement excellent, et avec un peu d’amour, je savais que ce pourrait être un endroit rare et spécial pour élever notre famille.

Quelques détails originaux restent intacts, y compris un plafond en bois à caissons vieux de 110 ans dans le salon formel qui bénéficie d’une vue spectaculaire sur le Golden Gate Bridge. Ailleurs, le damas vintage Fortuny qui couvre les murs de la salle à manger, les draperies personnalisées et un lustre en verre vénitien sont des ajouts récents imprégnés d’un glamour révolu. Au total, la rénovation a duré trois ans avec un certain nombre de modifications contemporaines, notamment l’ouverture de la cuisine raffinée et gastronomique à la salle familiale et l’installation de rideaux automatiques à minuterie sur les immenses baies vitrées de la spacieuse chambre principale. Alors que le devant de la maison jouxte la rue sans beaucoup de cour ou d’aménagement paysager en plus d’une poignée de plantations soigneusement sculptées, une étendue de gazon artificiel à feuilles persistantes à l’arrière de la maison s’étend sur une colline en terrasse et luxuriante.

Les agents inscripteurs sont Malin Giddings et Neal Ward of Compass.