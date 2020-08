Les médecins les plus célèbres de la télévision, les jumeaux Van Tulluken, qui mènent la drôle de série de « Opération Ouch! », a vécu des moments pénibles alors que le Le cœur du Dr Xand, a été redémarré pour l’enregistrer de COVID-19[feminine, tandis que le Dr Chris regardait son frère manquer de signes vitaux pendant quelques secondes qui pour lui devenaient des heures pénibles, tandis que les caméras filmaient tout.

Depuis le début de la pandémie, les moteurs de «l’Opération Aïe!», Ont laissé les projecteurs derrière eux pour retourner dans les hôpitaux et aider en première ligne dans la lutte contre Sars-Cov-2, cependant, comme beaucoup de médecins dans le monde , Xand a contracté le virus en mars prôti. Cela a commencé par des symptômes comme des maux de tête, de la fièvre et une perte d’odorat. Les symptômes n’étant pas sévères, le spécialiste de la santé publique a opté pour le confinement à domicile.

Cependant, quelques jours plus tard, le Dr Chris a reçu un appel d’urgence de l’hôpital, la santé de son jumeau s’était détériorée. Tout cela, alors que les caméras de la chaîne britannique BBC filmaient chaque pas qu’il faisait dans le but de créer le documentaire: « Survivre au virus: mon frère et moi », diffusé au Royaume-Uni depuis mars 2020.

Selon un fragment de la vidéo récupérée par « The Sun » et « The Telegraph », les chefs d’orchestre de « Operation Ouch! » Peuvent être observés dans l’un des moments les plus pénibles de leur vie. Le Dr Xand, est sur une civière avec une blouse, du sérum et un sac de sang relié à un moniteur de fréquence cardiaque. Les médecins constatent que votre cœur bat à un rythme inhabituel et que votre tension artérielle est trop basse.

Le Dr Chris entre dans la salle d’opération pour observer comment le rythme cardiaque de son jumeau a été complètement arrêté, juste pendant quelques secondes, puis réanimé avec un défibrillateur et permettre à l’organe de redémarrer naturellement. Alors que le Dr Chris a observé et Mené à bien cette même procédure des dizaines de fois, voir son frère sur le fer, pas de signes vitaux Cela a dû être angoissant pour lui aussi. Après des micro-millièmes de seconde, le rythme cardiaque du médecin de 41 ans sIl se rétablit et le Dr Chris fond en larmes comme nous ne l’avons jamais vu auparavant.

Simulation ou réalité?

Tous ceux qui ont vu «Operation Ouch!» Pour au moins une occasion, savent bien que les médecins vedettes aiment simuler certains situations pour que les plus petits comprennent mieux. Cependant, tout semble indiquer que rien de ce qui s’est passé dans la salle d’opération était de la fiction, malheureusement, le Dr Xand a souffert exactement de la même manière que les plus de 21 millions de personnes infectées dans le monde. Cependant, nous ne pourrons rien confirmer tant que nous n’aurons pas vu l’épisode complet du documentaire de la BBC, qui a été diffusé au Royaume-Uni, le 5 août 2020, nous devrons donc encore attendre le spécial sortira au Mexique.

Malgré cela, nous avons essayé de trouver par tous les moyens un indice qui nous mènerait à des informations fiables. Sur la page de fans de «Operation Ouch!» Sur Facebook, un message est publié dans lequel vous pouvez lire: «Merci à tous pour vos aimables commentaires sur le programme« Surviving the Virus ». Nous sommes vraiment touchés et reconnaissants de la façon dont vous avez décidé de nous contacter. Xand s’améliore… Nous conseillons aux parents de voir d’abord [el programa] à eux de déterminer s’il convient à leurs enfants. » C’est peut-être la réponse. En attendant, profitons des saisons disponibles sur Netflix.