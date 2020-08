Federico Fellini est l’un des plus grands cinéastes italiens de tous les temps. Cette année marque le 100e anniversaire du regretté réalisateur, et en l’honneur de sa contribution au cinéma, Collection de critères a annoncé un coffret de 15 disques contenant 14 de ses sorties en salles, un grand nombre de documentaires sur sa vie et son travail, des commentaires, des essais vidéo, des essais et bien plus encore. C’est le coffret ultime pour les fans les plus inconditionnels de Federico Fellini, et j’ai hâte de l’obtenir.

Coffret Criterion Collection Federico Fellini

La nouvelle du coffret Criterion Collection Federico Fellini arrive le jour même où Criterion Collection a sorti son nouveau coffret Agnès Varda. Bien que le coffret Fellini ne soit pas aussi grand (regardez une bande-annonce ici), il regorge toujours de ses meilleurs films et d’un tas d’autres médias que vous auriez du mal à retrouver ailleurs. Voici la liste des films inclus dans le coffret:

Variété Lumières (1950)

Le cheikh blanc (1952)

Je Vitelloni (1953)

La Strada (1954)

Il Bidone (1955)

Nuits de Cabiria (1957)

La Dolce Vita (1960)

8 1/2 (1963)

Juliette des esprits (1965)

Fellini Satyricon (1969)

Roma (1972)

Amarcord (1973)

Et le navire navigue (1983)

Intervista (1987)

Avoir les films est assez bon pour ce coffret, mais au-delà de cela, il y a toutes ces fonctionnalités spéciales qui sont emballées dans le coffret que vous voyez ci-dessus. Les particularités comprennent:

Nouvelles restaurations 4K de 11 fonctionnalités théâtrales, avec des bandes sonores monophoniques non compressées pour tous les films

Nouvelles restaurations numériques du court métrage Toby Dammit (1968) et du téléfilm Fellini: A Director’s Notebook (1969), avec des bandes sonores monophoniques non compressées

Longs métrages documentaires Fellini: I’m a Born Liar (2002) et Marcello Mastroianni: I Remember (1997), ce dernier présenté dans sa version de 193 minutes

Entretien de deux heures en quatre parties en 1960 avec le réalisateur Federico Fellini par le cinéaste André Delvaux pour la télévision belge

Quatre documentaires des coulisses: Journal du journaliste: «Zoom sur Fellini» (1965), Ciao, Federico! (1969), The Secret Diary of «Amarcord» (1974), et Fellini racconta: On the Set of «And the Ship Sails On» (1983)

Fellini Racconta: Passegiatte nella memoria, un documentaire de 2000 mettant en vedette des entretiens avec un Fellini en fin de vie

Giulietta Masina: The Power of a Smile, un documentaire de 2004 sur l’épouse de Fellini et sa collaboratrice fréquente

Il était une fois: «La dolce vita», un documentaire télévisé français sur le film

Commentaires audio sur six des films

Programme de 2003 sur le travail publicitaire télévisé de Fellini dans les années 80

Entretiens d’archives avec des stars et collaborateurs de Fellini, dont Mastroianni, Sandra Milo, Anouk Aimée et Magali Noël

Entretiens audio d’archives du critique de cinéma Gideon Bachmann avec les amis et la famille de Fellini, Mastroianni et Fellini

Essais vidéo, bandes-annonces et plus

PLUS: Emballage de luxe, comprenant deux livres richement illustrés avec des centaines de pages de contenu: notes sur les films du savant David Forgacs, essais des cinéastes Michael Almereyda, Kogonada et Carol Morley; les critiques de cinéma Bilge Ebiri et Stephanie Zacharek; et le romancier Colm Tóibín, et des dizaines d’images mettant en lumière la célèbre collection de souvenirs Fellini de Don Young

Bien que je n’ai pas plongé dans les filmographies de nombreux réalisateurs étrangers classiques, Federico Fellini est l’un de mes cinéastes préférés. Fellini a influencé de nombreux cinéastes travaillant aujourd’hui, y compris son compatriote italien Martin Scorsese, et si vous regardez ces vieux films, vous trouverez quelques flairs de ce que Scorsese apporterait dans sa carrière.

Le coffret Criterion Collection Federico Fellini coûtera 199,96 $ et arrivera le 24 novembre 2020.

Articles sympas sur le Web: