Un nouveau compte Silent Hill est apparu mystérieusement sur Twitter. Bien qu’il ait été créé début juillet 2020, les fans l’ont remarqué près d’un mois plus tard, après une mention de Konami. Est-ce un indice que quelque chose à voir avec Silent Hill est encore à venir? Beaucoup pensent qu’il s’agit bien d’une chaîne où quelque chose de grand sera annoncé prochainement.

Le 31 juillet, Konami a publié sur Twitter quelque chose qui a amené les fans de Silent Hill à spéculer: une courte vidéo avec l’audio de la sirène emblématique de Silent Hill 2. Peu de temps après, ils sont sortis pour clarifier que non, ce n’était pas une annonce. De rien, ils « appréciaient simplement le bruit et les souvenirs ». Cependant, Konami a également déclaré que « tout ce qui est officiel viendrait en premier de @SilentHill ou d’un événement, pas de nous ».

C’est ainsi que le compte @SilentHill a été découvert, qui pas encore vérifié Et jusqu’à présent, il n’a partagé que des nouvelles du DLC Dead by Deadlight et de l’art de Silent Hill réalisé par des fans. Dans son tweet, Konami a laissé entendre que il pourrait y avoir des annonces importantes dans les semaines à venir et que ce compte Twitter et «un événement» sont les canaux sur lesquels nous devrons être en attente.

« />

Silent Hill est en veille depuis 2012, avec Silent Hill: Downpour comme dernier titre. À l’extérieur de P.T. et l’annonce de l’échec de Silent Hills, la série n’a eu aucune nouvelle version au-delà du DLC pour Dead by Deadlight. C’est peut-être pourquoi chaque petit geste à propos de Silent Hill peut être interprété comme un teaser pour quelque chose.

Depuis quelques mois maintenant, la rumeur se répand de plus en plus sur une nouvelle version de franchise et même Hideo Kojima travaillerait avec Junji Ito sur un jeu vidéo d’horreur, ce qui laisse supposer qu’il s’agissait maintenant de Silent Hill. Cependant, Junji Ito a nié plus tard cette collaboration.