Noah Schnapp, qui joue le rôle de Will Byers sur « Stranger Things » de Netflix, a eu son compte Twitter piraté samedi après-midi, publiant une série de messages bizarres et inappropriés.

Le premier tweet suspect a été envoyé à 18h27 HE avec le message «Pensées suicidaires.» Certains fans ont été alarmés par le tweet, mais d’autres ont rapidement réalisé que ce compte n’était pas sous le contrôle de l’acteur.

En utilisant le compte de Schnapp, le hacker ou les pirates ont tweeté des messages marquant quelques autres comptes Twitter qui pourraient avoir été impliqués.

«Viens de battre le f— de @noah_schnapp et a volé son téléphone #JOBS», a lu un message que Schnapp a retweeté.

Après environ 30 minutes, de nombreux tweets du compte de Schnapp avaient été supprimés, y compris un message contenant le mot N et d’autres avec des commentaires sexuels.

Schnapp, qui compte 12,5 millions d’abonnés sur TikTok, a été piraté par hasard un jour après le piratage du compte TikTok d’Addison Rae. Rae, qui est la deuxième personne la plus suivie sur l’application vidéo, a vu son compte repris, temporairement désactivé et finalement restauré quelques heures plus tard. Son nom de compte a été brièvement changé en «joeandzak1» et sa biographie contenait le message cryptique «plugwalkjoe zak n crippin», mais aucune vidéo n’a été publiée sur son compte.

Il ne semble pas que les hacks sur les comptes de Rae et Schnapp soient liés car ils étaient sur différentes plates-formes et comportaient différents noms d’utilisateurs marqués dans leurs messages.

Début août, la star de «Stranger Things» a parlé à Variety de sa renommée sur Internet et de sa reconnaissance par les fans pour son compte TikTok plutôt que pour son émission à succès Netflix.

«J’adore être en ligne parce que j’ai l’impression que vous pouvez être vous-même et qu’il est si facile de s’ouvrir. J’adore les médias sociaux parce que c’est juste sur un écran avec tous ces gens. Vous ne voyez personne, il est donc facile de s’ouvrir et de s’amuser sans s’inquiéter de ce que les autres pensent », a-t-il déclaré. «TikTok en particulier est tellement décontracté et sans jugement. C’est une grosse blague à l’intérieur et tout le monde la comprend. C’est fou de voir comment tout le monde peut se rassembler, s’entendre et décider de faire les choses.