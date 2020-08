Le contenu local indonésien côtoiera les titres de Bollywood, l’univers Marvel et la franchise «Star Wars», alors que la Walt Disney Company lance la version Disney Plus Hotstar de sa plate-forme de streaming dans le pays le plus peuplé d’Asie du Sud-Est. La société a confirmé que le service sera lancé à partir du 5 septembre à la suite d’un accord avec l’opérateur local Telekomsel.

La société a signé des accords de fourniture de contenu pluriannuels avec les principaux studios indonésiens, notamment: Falcon, Frontera Inter Media, Kharisma Starvision Plus, MD Pictures, Rapi Film, Screenplay Bumilangit Produksi et Tiga Belas Entertainment.

Ensemble, les accords couvrent 300 titres locaux, y compris la franchise à succès Warkop DKI Reborn de Falcon; 13 Rainbow Tropps, distribué par le divertissement (alias «Laskar Pelangi»); MD Pictures «Ayat-Ayat Cinta»; «Pengabdi Setan» et «Hangout» de Rapi Films; et «Gundala» du scénario (disponible à partir de février 2021).

Disney Plus Hotstar encouragera également les producteurs locaux à transférer certains de leurs titres de théâtre directement en streaming. Peu de temps après son lancement, le service diffusera sept films indonésiens attendus: «Sabar Ini Ujian» de MD Pictures, «Pelukis Hantu» et «Bidadari Mencari Sayap»; et «Rentang Kisah» et «Malik & Elsa» de Falcon. À partir du 15 septembre, il ajoutera «Warkop DKI Reborn 4» et «Benyamin Biang Kerok 2» de Falcon.

L’Indonésie compte une importante minorité hindoue qui sera servie avec une sélection importante de contenu Bollywood. Quelque 23 titres de la bibliothèque UTV seront disponibles au lancement. Ceux-ci incluent: «Jodhaa Akbar» et «Barfi!»; série dramatique « Yehh Jadu Hai Jinn Ka! » et «Yeh Rishtey Hain Pyaar Ke»; et le talk-show de célébrités «Koffee avec Karan». Tout le contenu indien sera sous-titré ou doublé en Bahasa Indonesia.

Le contenu principal de Disney comprend 500 films et émissions spéciales, et 7 000 épisodes de contenu de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, un National Geographic. Il y aura également du contenu abrégé conçu exclusivement pour le service.

Comme l’ont découvert d’autres services de streaming, le marché de masse indonésien est à la fois sensible aux prix et dépend des entreprises de téléphonie mobile pour les solutions de facturation. Le prix n’a pas été divulgué, mais Disney a déclaré que Telkomsel «offrira une gamme de promotions et d’abonnements très attractifs et abordables aux clients indonésiens». Cela comprendra un quota Internet supplémentaire pour les abonnés en précommande.

«En travaillant en étroite collaboration avec Telkomsel, Disney Plus Hotstar, avec son mélange inégalé d’histoires locales et mondiales de haute qualité, diffusées grâce à une technologie de classe mondiale, passionnera les téléspectateurs en Indonésie», a déclaré Uday Shankar, président de The Walt Disney Company APAC.

«Telkomsel est en train de passer d’un opérateur mobile à une entreprise de télécommunications numériques. L’un des principaux piliers de notre objectif est de faire de Telkomsel le «foyer du divertissement» pour toute l’Indonésie », a déclaré Setyanto Hantoro, président-directeur général de Telkomsel. «Nous continuons d’accélérer le développement d’un écosystème numérique inclusif et durable soutenu par le principal réseau haut débit de Telkomsel dans tout le pays.»