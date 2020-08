Le groupe de diffusion européen RTL, dont le bouquet d’entreprises comprend le producteur «American Idol» Fremantle, a vu son chiffre d’affaires baisser de 16,4% à 2,7 milliards d’euros (3,3 milliards de dollars) au premier semestre 2020, selon les résultats semestriels annoncés jeudi.

Le bénéfice ajusté avant intérêts et amortissements (EBITA) a baissé de 52% à 258 millions d’euros (305 millions de dollars).

La baisse était principalement due à l’épidémie de COVID-19 en Europe au deuxième trimestre de l’année, qui a conduit à une baisse de 40% des revenus publicitaires d’une année sur l’autre. Cependant, cette baisse serait ramenée à 10% au troisième trimestre, estime le groupe, mais n’est pas en mesure de donner des perspectives pour l’année entière, en raison des incertitudes persistantes.

Sur une note positive, le groupe note que les productions Fremantle ont redémarré dans la plupart des territoires, avec «une demande de contenu importante de la part des diffuseurs et des plateformes de streaming», et des abonnés payants pour les services de streaming du groupe en Allemagne et aux Pays-Bas en hausse de 45,2% à 1,77 million.

Thomas Rabe, directeur général de RTL Group, a déclaré: «Comme prévu, notre plus grand flux de revenus – la publicité télévisée – a fortement baissé au deuxième trimestre 2020, mais nous avons réussi à compenser 50% de la baisse des revenus. Nous l’avons fait sans entamer la substance de nos activités ni réduire les investissements dans nos services de streaming, ce qui se traduit par des gains de parts de marché et une croissance significative du nombre d’abonnés payants pour nos services de streaming. Cela démontre la résilience de nos métiers et la force de nos équipes de direction. Nos diffuseurs et Fremantle ont relancé les productions dans tous les genres pour offrir à nos téléspectateurs un contenu frais et exclusif. »

Le lancement commercial de Salto – le service de streaming par abonnement commun du Groupe TF1, de France Télévisions et du Groupe M6 – est prévu pour l’automne 2020, notent les résultats. Les résultats signalent également les succès créatifs de Fremantle, notamment «American Idol», «America’s Got Talent: The Champions», «Five Guys a Week» et «Too Hot to Handle» et les lancements de «The New Pope» et « Bagdad Central. »