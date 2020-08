Mexico – Covid-19 est toujours imparable dans le monde. Il a été annoncé que, jusqu’à présent, il y avait eu 800 mille décès et près de 23 millions de cas confirmés de coronavirus.

Selon un décompte de l’Université Johns Hopkins, les augmentations restent inchangées dans le monde.

« Les experts estiment que les chiffres réels sont beaucoup plus élevés en raison de lacunes dans les tests et les informations officielles. »

«Les États-Unis, pays le plus touché, ont enregistré 5,6 millions de cas et plus de 175 000 décès, mais les autorités sanitaires estiment que le chiffre réel pourrait être 10 fois plus élevé», a rapporté l’agence AP.

Les forces du Covid-19 fermeront en Corée du Sud

Compte tenu de l’augmentation de la pandémie, certains pays sud-coréens ont interdit les grandes foules, fermé les discothèques et les églises

En outre, il a interdit au public d’assister à des sports professionnels en raison d’une recrudescence des infections.

L’un des pays les plus durement touchés par Covid-19 est l’Inde, qui a enregistré près de 70 000 nouveaux cas de la maladie.

Le problème se propage aux États du sud après avoir atteint un plateau dans la capitale et Mumbai, la capitale financière.

À ce jour, le ministère de la Santé a signalé 69 878 nouveaux cas, pour un total de près de 3 millions.

