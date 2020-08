Itachi est toujours l’un de nos personnages préférés de tous les temps, et les raisons ne manquent pas. Le membre le plus puissant de l’Akatsuki a non seulement captivé les fans de Naruto, nouveaux et anciens, avec son incroyable pouvoir, mais aussi avec son histoire incroyable. Tout le monde connaît le sort tragique de l’un des derniers membres du clan Uchiha, qui a été entraîné un style réaliste incroyable, et maintenant il a été recréé dans un cosplay fidèle qui lui donne vie.

Le cosplayer Hakken a partagé sa propre version d’Itachi sur Instagram et… nous étions sans voix. Le cosplay recrée le personnage dans ses moindres détails, en plus de sa ressemblance surprenante avec lui:

En plus du capuchon noir et rouge de la marque Akatsuki, le cosplay lui accorde également le groupe Hidden Village dans la lame avec une fente à travers.

Il ne fait aucun doute que nous sommes confrontés à l’une des meilleures versions d’Itachi dans la vraie vie que nous ayons vues:

Comme si cela ne suffisait pas, le cosplayeur n’a rien laissé derrière et on peut aussi apprécier les yeux Sharingan dans le costume:

Qu’as-tu pensé de cet incroyable cosplay Itachi?