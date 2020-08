Si vous vous êtes déjà rebellé à l’adolescence, vous connaissez probablement le refrain: si tous vos amis sautaient d’un pont, le feriez-vous? De toute évidence, la question est typiquement rhétorique (bien que ce soit probablement quelque chose que les amis de la femme qui a sauté dans la rivière Hudson pour TikTok doivent maintenant se poser). Mais cela fait ressortir un point: ce n’est pas parce qu’une activité gagne en popularité et devient une tendance que vous devez absolument y participer.

Nous ne sommes certainement pas les premiers à souligner que certains défis liés à Internet viral sont de mauvaises idées – en effet, certains d’entre eux sont carrément dangereux! Cela étant dit, si le défi «Crier jusqu’à ce que je m’évanouisse» continue de prendre de l’ampleur, nous devrons l’ajouter à la liste. Pour l’instant, il ne semble pas que beaucoup de gens relèvent ce défi. Ne commençons pas, d’accord?

Qu’est-ce que le défi «Crier jusqu’à ce que je m’évanouisse»?

D’après ce que nous pouvons dire, le défi «Crier jusqu’à ce que je m’évanouisse» n’est, pour l’instant, que le titre d’une vidéo sur YouTube. Il a été téléchargé le 3 août 2020 sur la chaîne YouTube Anomaly 3, qui semble être une chaîne supplémentaire gérée par le populaire streamer en ligne Anomaly.

Sur sa chaîne principale, Anomaly – qui apparaît toujours à la caméra avec un masque de ski blanc – compte plus de 2,8 millions d’abonnés. Sur la chaîne Anomaly 3, son audience est nettement plus petite avec seulement 131 000 abonnés, dont certains ont apparemment (et inexplicablement) rejoint la chaîne après avoir téléchargé la vidéo du défi «Screaming Until I Pass Out».

Si vous pensez que la vidéo pourrait avoir une sorte d’introduction, d’explication ou de dénouement, vous serez déçu. Voici la vidéo dans son intégralité (nous vous recommandons fortement de ne pas porter d’écouteurs pour la regarder, et assurez-vous que votre volume est baissé):

Donc, oui, c’est juste un gars qui hurle à pleins poumons, apparemment dans le cadre d’un défi de s’évanouir (bien que nous ne le voyions pas vraiment perdre connaissance). En partie à cause de la popularité en ligne d’Anomaly, et en partie parce qu’Internet fonctionne de manière mystérieuse, la vidéo est devenue relativement virale – elle compte actuellement près de 200 000 vues.

À ce stade, il ne semble pas que le «défi» ait pris de l’ampleur, mais, encore une fois, c’est d’Internet dont nous parlons. Les gens ont fait des choses plus dangereuses pour moins de popularité. Nous espérons vraiment que le défi «Crier jusqu’à ce que je m’évanouisse» ne devienne pas, comme on dit, une chose. Cela étant dit, si vous voyez des vidéos de personnes qui y participent, vous ne devriez certainement pas participer.

Tous les autres youtubers: joue à des jeux vidéo, parle de sujets d’actualité, montre des tutoriels Anomalie: AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA – Marcin Ostrowski (@osterforever) 3 août 2020

Ce ne serait pas la première fois qu’un dangereux défi «évanouissement» gagne en popularité. Une autre tendance populaire de TikTok (le défi de l’évanouissement) a encouragé les gens à secouer rapidement la tête jusqu’à ce qu’ils s’évanouissent. Bien avant TikTok, les professionnels de la santé ont mis en garde les gens contre le Choking Game, qui impliquait des enfants qui s’étouffaient pour se sentir bien – en réalité, TIME rapporte que le Choking Game a causé la mort de 82 enfants aux États-Unis entre 1995 et 2007.

Encore une fois, cela devrait aller de soi, mais n’essayez pas de vous évanouir exprès. C’est une mauvaise idée stupide. Vous pourriez mourir ou vous blesser gravement. En fin de compte, la question de vos parents quant à savoir si vous feriez quelque chose de dangereux simplement parce que c’est populaire est plus pertinente que jamais. Restez en sécurité là-bas, les amis.

