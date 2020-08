À une époque avant le streaming, il y avait un point de rencontre populaire pour d’innombrables cinéphiles qui voulaient explorer un vaste catalogue de films – au format physique / domestique – et en louer pour en profiter dans le confort de la maison … La franchise Superproduction Elle était, à un moment donné, la reine du vidéoclub et c’est son dernier magasin en activité (situé dans la ville de Bend, Oregon, États-Unis) qui est sur le point d’être loué via la plateforme Airbnb.

Cette promotion a été conçue par le manager de Blockbuster Sandi Harding qui a décidé de faire de la publicité pour le magasin sur Airbnb « en reconnaissance de tout ce que la communauté Bend a fait pour soutenir le magasin en ces temps incertains » (selon un communiqué officiel) et d’offrir une nuit complète d’hébergement sur place.

À partir du 17 août, les réservations Blockbuster (via Airbnb) seront ouvertes afin que les cinéphiles chanceux puissent réserver l’une des trois nuits disponibles pour la location d’espace: les 18, 19 et 20 du même mois.

Il est à noter que la possibilité de réservation est limitée aux résidents locaux et il sera également demandé que les clients du même groupe (quatre maximum) viennent du même ménage. Ceci, évidemment pour minimiser les risques de contagion en ces temps de COVID-19.

« Au cours des derniers mois, nous avons manqué des visites régulières d’amis, de voisins et de touristes du monde entier », a déclaré Harding. « Nous ouvrons donc notre magasin à trois groupes d’invités du comté de Deschutes pour une soirée cinéma à l’écart de la société, tout comme les décennies passées! »

Et oui, un nettoyage formel est garanti avant l’enregistrement pour chaque groupe d’invités – respectez les directives du Center for Disease Control and Prevention – en plus de l’offre de couvre-visage, de lingettes désinfectantes et de gel antibactérien pour les mains.

En plus des étagères emblématiques avec des films faits maison dans tout le magasin, ce Blockbuster – comme tout autre appartement à louer par Airbnb – se vantera d’un espace qui imite un salon, composé d’un canapé-lit, de fauteuils individuels, deux tables de chevet avec lampes et un centre de divertissement avec écran, commandes, consoles et lecteurs vidéo.

Fait intéressant, le prix de location pour une nuit n’est que de quatre dollars! Le coût de la location d’un film dans ce magasin est de 3,99 $, donc les personnes intéressées – probablement les trois premiers à en faire la demande – n’auront qu’à ajouter un centime pour «réserver une journée de séjour (plus taxes) pour un marathon illimité des films « .

Après les trois jours sur Airbnb, les autres clients de ce Blockbuster pourront visiter les lieux et voir la salle équipée pendant un temps limité. De plus, les cinéphiles du monde entier ont la possibilité de contacter le personnel par téléphone pour recevoir des recommandations de films personnalisées. Il suffit d’appeler le +1 (541) 385-9111 et de dire vos goûts à l’interlocuteur pour qu’il profite de ce qu’on appelle Callgorithm. Mais si vous aimez les souvenirs, vous voudrez peut-être jeter un œil à leur boutique en ligne.

Superproduction Airbnb

