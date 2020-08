Les couloirs tapissés, les téléviseurs montrant les premières, les friandises et le catalogue de films – beaucoup d’entre nous ont encore la nostalgie de ce Superproduction représenté dans nos vies. C’est cette même nostalgie qui a gardé en vie la dernière branche du monde à Bend, Oregon. Le mois prochain, ce blockbuster sera transformé en un Airbnb pour qu’un groupe de personnes chanceuses puisse passer la nuit dans le.

Pour trois nuits, le dernier blockbuster du monde hébergez des invités qui peuvent passer la nuit à la succursale et ont un accès illimité à l’inventaire des films. Sandi Harding, la directrice du magasin, a déclaré dans un communiqué de presse qu’elle proposerait trois réservations d’une nuit en septembre pour remercier la communauté de Bend.

«En reconnaissance de tout ce que la communauté locale a fait pour soutenir le dernier blockbuster en ces temps incertains, ces nuits de fin d’été offriront aux cinéphiles du comté de Deschutes l’occasion de vivre une soirée pyjama des années 90 et faire revivre la tradition perdue, telle que nous nous en souvenons ».

À partir du 17 août, vous pouvez faire une réservation au Blockbuster via Airbnb au prix de quatre dollars (environ 90 pesos mexicains, une bonne affaire). Les invités peuvent passer la nuit à la succursale, regardez les films de leur choix (y compris ceux Vhs), jouez à tous les jeux vidéo disponibles et mangez les bonbons de votre choix.

«Que vous souhaitiez rester éveillé jusqu’à l’aube ou dormir dans le fauteuil, nous avons créé l’espace parfait avec un canapé-lit, des poufs et des oreillers inclus pour que vous puissiez vous câliner avec les premières des années 90», promet la publication. « Ouvrez un Pepsi de deux litres avant de jouer à un jeu vidéo, de jouer à MASH ou de regarder film après film. »

Dans la publication Airbnb, le directeur a également précisé que la succursale aura un processus de nettoyage et désinfection Conformément au protocole Airbnb, également recommandé par le United States Center for Disease Control and Prevention. De plus, les clients auront à leur disposition des packs de masques, des serviettes désinfectantes et beaucoup de gel antibactérien.

