Comme vous l’avez peut-être déjà entendu, les créateurs de la série animée originale Avatar: The Last Airbender ne sont plus attachés à la prochaine adaptation en direct de Netflix. Cette nouvelle nous parvient via le site Web personnel de Michael Dante DiMartino. Voici tout ce que nous savons jusqu’à présent (et peut-être plus important encore ce que nous ne savons pas) sur le départ.

DiMartino déclare que lui et le co-créateur Bryan Konietzko sont sortis du projet en raison de l’incapacité de Netflix à tenir leur promesse d’honorer la vision de DiMartino et Konietzko de l’adaptation:

«Lorsque Bryan et moi avons signé le projet en 2018, nous avons été embauchés en tant que producteurs exécutifs et showrunners. Dans une annonce conjointe pour la série, Netflix a déclaré qu’il s’était engagé à honorer notre vision de ce récit et à nous soutenir dans la création de la série. Et nous avons exprimé à quel point nous étions ravis d’avoir l’opportunité d’être à la barre. Malheureusement, les choses ne se sont pas déroulées comme nous l’avions espéré. Regardez, des choses arrivent. Les productions sont difficiles. Des événements imprévus surviennent. Les plans doivent changer. Et quand ces choses se sont produites à d’autres moments de ma carrière, j’essaie d’être comme un Air Nomad et de m’adapter. Je fais de mon mieux pour suivre le courant, quel que soit l’obstacle qui se trouve sur mon chemin. Mais même un Air Nomad sait quand il est temps de réduire ses pertes et de passer à autre chose. » – Michael Dante DiMartino

Dans cet article d’opinion, je parlerai de ce qui, à mon avis, s’est produit et pourquoi cela n’est pas nécessairement une mauvaise chose.

Tout d’abord, il est clair que cette série n’est pas censée être un feuilleton à petit budget réalisé par des acteurs et des écrivains inconnus que Netflix (et tout le monde) oubliera juste après une saison. Netflix adapte la très populaire série animée Avatar: The Last Airbender en une série d’action en direct. Cela ne peut pas être bon marché et Netflix le sait. Il convient également de noter que Netflix a acheté les droits de distribution du dessin animé original Avatar et de la série de suites Legend of Korra. Ils ont également embauché les créateurs du dessin animé original pour être les showrunners de cette adaptation. De toute évidence, Netflix met tout en œuvre et pense que cette série aura beaucoup de succès. Il est évident que même si quelque chose s’est passé entre les showrunners et Netflix, les deux parties veulent toujours et ont toujours voulu que cette émission soit couronnée de succès.

Avant de continuer, je voudrais mentionner l’article FandomWire. FandomWire a récemment publié un article dans lequel ils expliquent ce qu’ils ont entendu sur cette situation. Ils affirment que les showrunners voulaient un budget plus important et que Netflix n’était pas d’accord avec la vision du showrunner sur une distribution diversifiée. Netflix voulait également changer le ton de la série en «créant un ton plus sombre et mature avec plus de romance, de sexe et de sang». D’après nos connaissances, ce n’est pas le cas. Netflix n’était pas contre une distribution diversifiée et ils n’essayaient jamais de forcer un ton plus sombre sur les showrunners et la série.

Quelle était la vision originale d’Avatar: le dernier maître de l’air sur Netflix?

J’ai fait quelques recherches et voici ce que j’ai appris sur l’adaptation en direct: Ce spectacle en direct est (était?) Censé être une adaptation scène par scène. Nous avons également entendu dire que DiMartino et Konietzko voulaient introduire de nouveaux personnages originaux dans la série. C’est là que certaines des différences créatives auraient pu commencer et être le point de rupture sur lequel aucune des deux parties ne pouvait accepter de bouger.

Notre théorie est que si DiMartino et Konietzko voulaient adapter leur dessin animé bien-aimé et le développer à travers un objectif d’action réelle, Netflix ne voulait prendre aucun risque. Il est clair pour moi que Netflix voulait copier la série animée et la coller dans un format live-action. Je veux dire, pouvez-vous les blâmer? Nous savons tous que ce serait toujours extrêmement rentable pour Netflix, même si cela n’ajoute rien de créatif.

Lorsque vous gardez cette théorie à l’esprit, il est évident pourquoi Netflix a embauché les créateurs du dessin animé original. Ils savent comment copier au mieux leur propre dessin animé, au lieu d’un écrivain aléatoire qui y mettrait sa propre version (probablement horrible). À mon avis, je pense que DiMartino et Konietzko étaient frustrés de ne pas avoir été autorisés à prendre beaucoup de libertés créatives sur leur projet. Netflix voulait jouer en toute sécurité et cela n’a pas fonctionné pour DiMartino et Konietzko car on leur avait promis quelque chose de différent lorsqu’ils se sont connectés.

De plus, je pense aussi que la mauvaise communication a joué un rôle dans tout cela. Voici une citation de la déclaration originale de DiMartino expliquant pourquoi ils ont quitté le projet:

« Dans une annonce conjointe pour la série, Netflix a déclaré qu’il était déterminé à honorer notre vision de cette nouvelle et à nous soutenir dans la création de la série. » – Michael Dante DiMartino

Cela pourrait facilement être interprété de plusieurs manières. Cela est particulièrement vrai lorsque vous revenez à ce que nous avons entendu sur la façon dont Netflix voulait initialement adapter la série.

Netflix pensait que la vision des créateurs du dessin animé original était bien le dessin animé original. Ils ont déclaré qu’ils n’interféreraient pas avec leur vision. Ce que Netflix essaie de dire, c’est qu’ils n’auraient pas de concepts de poussée d’entreprise dans la série qui ne faisaient pas partie de la vision originale des showrunners (c’est-à-dire un ton plus sombre, un casting blanchi à la chaux). Pendant ce temps, DiMartino et Konietzko avaient en tête une vision différente, potentiellement nouvelle, et pensaient que Netflix voulait les soutenir. Ils voulaient ajouter des personnages originaux et probablement changer le déroulement de certains scénarios.

Avatar: The Last Airbender sera-t-il affecté par les départs?

Gardez à l’esprit que cet article est composé à la fois de mes opinions et d’informations internes réelles sur la situation. Peut-être que quelque chose d’autre s’est entièrement passé. Nous ne saurons peut-être jamais. Je pense personnellement que je sais ce qui s’est passé. Les créatifs et les entreprises se débrouillent avec un peu de mauvaise communication dans le mélange.

Je pense aussi que DiMartino et Konietzko quittant le projet n’affectera pas massivement le résultat final. Comme indiqué précédemment, il est censé être une adaptation scène par scène. Ce sera probablement encore une adaptation scène par scène maintenant que les précédents showrunners sont partis et que de nouveaux seront aux commandes.

Les départs sont cependant malheureux. Michael Dante DiMartino et Bryan Konietzko sont des conteurs incroyables et leur sortie affectera certainement l’avenir de la série, même si la qualité ne change pas. Cela est particulièrement vrai si l’on considère le contrecoup de l’annonce.

Ce n’est pas la première fois que des showrunners quittent un projet Netflix non plus, car cette même situation s’est déjà produite avec la prochaine épopée de super-héros de Netflix, Jupiter’s Legacy. Espérons que cela ne se reproduira plus.