Les actions en direct sont un jeu d’enfant. Ils peuvent se révéler soit très bien (Alita: Battle Angel), soit très mauvais (Dragon Ball Evolution)… Heureusement, ces dernières années, nous avons vu de très bonnes adaptations. En grande partie, ils le doivent à la fidélité des histoires des créateurs originaux. Mais parfois, cela ne se produit pas toujours. Maintenant, les créateurs d’Avatar: le dernier maître de l’air, Michael Dante DiMartino et Bryan Konietzko, ont quitté Netflix en direct en raison de différences créatives.

« Beaucoup d’entre vous m’ont demandé des mises à jour sur la série d’action en direct Netflix » Avatar « », a écrit DiMartino dans une lettre sur son site Web. « Je peux enfin vous dire que je ne suis plus impliqué dans le projet. En juin de cette année, après deux ans de travail de développement, Bryan Konietzko et moi avons pris la difficile décision de quitter la production. «

Les créateurs d’avatar quittent la production

Lorsque DiMartino et Konietzko se sont initialement engagés à créer Avatar: le dernier maître de l’air, Netflix était théoriquement engagé à travailler sur la vision des créateurs, mais ce n’était pas le cas. « Malheureusement, les choses ne se sont pas déroulées comme prévu », a écrit.

«Regardez, des choses arrivent. Les productions sont un défi », a-t-il poursuivi. «Des événements imprévus surviennent. Les plans doivent changer. Et quand ces choses se sont produites à d’autres moments de ma carrière, j’essaie d’être comme un Air Nomad et de m’adapter. Je fais de mon mieux pour suivre le courant, quel que soit l’obstacle qui me gêne. Mais même un Air Nomad sait quand il est temps de réduire ses pertes et de passer à autre chose. «

« Et qui sait? L’adaptation en direct de Netflix d’Avatar a le potentiel d’être bonne », a-t-il écrit. «Cela peut s’avérer être un spectacle que beaucoup d’entre vous finissent par apprécier. Mais ce dont je peux être sûr, c’est que quelle que soit la version qui finira à l’écran, ce ne sera pas celle que Bryan et moi avions imaginé ou prévu de faire « .

Pour les fans d’Avatar: le dernier maître de l’air, au moins la nouvelle vous parvient que DiMartino est toujours impliqué dans l’univers d’Avatar. Depuis que The Last Airbender est devenu disponible sur Netflix.

Réponse de Netflix

Selon une personne ayant connaissance de la situation, le projet avance toujours sur Netflix avec Nickelodeon, La société de Dan Lin et Lin, Rideback, toujours ensemble

« Nous avons un respect et une admiration absolus pour Michael et Bryan et l’histoire qu’ils ont créée dans la série animée Avatar », a déclaré un porte-parole de Netflix dans un communiqué. « Bien qu’ils aient choisi d’abandonner le projet live action, nous faisons confiance à l’équipe créative et à leur adaptation ».