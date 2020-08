L’ancien design Facebook avec les barres bleues et ces icônes de notification familières remplies à ras bord disparaîtra pour toujours au mois de septembre. Avec l’introduction du nouveau design Facebook implémenté dans l’application mobile ainsi que dans le navigateur Web pour certains utilisateurs, cela marque le plus grand changement dans son interface que la plate-forme ait connu. Pour le moment, il est encore possible d’utiliser le «classique Facebook», quelque chose qui se terminera dans quelques semaines.

Le Facebook repensé avec une interface plus propre que son prédécesseur a été introduit au milieu de l’année dernière et initialement publié pour l’application sur iOS et Android. En mars 2020, il a commencé à être disponible dans sa version de navigateur Web pour une série d’utilisateurs, et aujourd’hui pratiquement tout le monde navigue dans l’interface la plus récente.

Le nouveau design est le plus grand changement que Facebook ait vu dans son histoire. En plus de cela, il est maintenant très similaire dans l’application et dans le navigateur Web, dispose d’une interface plus claire avec des icônes et des menus plus distinctifs sur un fond presque entièrement blanc. En revanche, Facebook met davantage l’accent sur les groupes dans cette mise à jour, car dans la barre supérieure, il y aura un onglet dédié à l’activité des communautés dont vous êtes membre, mais si vous ne vous sentez pas à l’aise de l’utiliser, vous avez toujours la possibilité de le supprimer.

La nouvelle interface a également ses avantages. Inclut désormais nativement la possibilité d’utiliser le mode sombre en cas de besoin, et sera disponible à la fois dans l’application mobile et dans n’importe quel navigateur Web. Il s’agit simplement de s’habituer et d’utiliser les nouveautés offertes par le dernier design.

