La directrice de la photographie Black Panther Rachel Morrison a révélé qu’elle ne pourrait peut-être pas revenir pour la prochaine suite de Marvel.

Black Panther a été l’un des plus grands succès de 2018, avec un revenu de plus de 1,3 milliard de dollars dans le monde, a obtenu une cote d’approbation de 96% sur Rotten Tomatoes et est devenu le premier film de super-héros à être nominé pour le meilleur film. Alors que la poussière de Black Panther dans Avengers: guerre à l’infini peut avoir amené certains à se demander si une suite se produirait ou non, son retour dans Avengers: Fin de partie assurait que le film ne serait pas la dernière fois qu’une aventure se déroulerait à Wakanda. Malheureusement, cette aventure devra peut-être se poursuivre sans le directeur de la photographie du premier film.

Rachel Morrison était en train de faire ses débuts en tant que réalisatrice avec Flint Strong lorsque le coronavirus a malheureusement provoqué la fermeture effective de l’ensemble d’Hollywood. En parlant à The Playlist, Morrison a révélé que le plan était de conclure le film avant de se diriger vers le travail sur Black Panther 2, mais les dates de production du film peuvent rendre cela impossible:

«J’étais censé livrer mon film puis, quelques mois plus tard, passer à« Black Panther 2 ». Maintenant, il pourrait y avoir un problème de chevauchement. Ryan et moi parlons régulièrement. Il m’a appelé parce qu’il avait rêvé il y a quelques semaines qu’il était en production depuis trois semaines et que ce DP masculin sort avec une caméra et il se dit: «Ce n’est pas mon DP. Où est Rachel? Si nous étions revenus en septembre (sur Flint Strong), je pense que nous pourrions y arriver, mais maintenant c’est un peu un moment de vérité pour que tout le monde se rende compte si mon film revient définitivement en janvier que je ne le serai probablement pas capable de faire «Panther», ce qui est dévastateur pour moi. Si nous ne pouvons pas revenir en janvier et que nous sommes poussés à l’automne de l’année prochaine, je pourrais peut-être faire «Panther». »

Que pensez-vous tous des paroles de Morrison? Êtes-vous triste d’apprendre qu’elle n’est peut-être pas disponible pour Black Panther 2? Dites-nous ce que vous pensez dans les commentaires ci-dessous!

Voici le synopsis de l’intrigue pour Black Panther:

Marvel Studios «Black Panther» suit T’Challa qui, après la mort de son père, le roi de Wakanda, rentre chez lui dans la nation africaine isolée et technologiquement avancée pour succéder au trône et prendre sa place de roi. Mais quand un vieil ennemi puissant réapparaît, le manteau de T’Challa en tant que roi – et Black Panther – est mis à l’épreuve lorsqu’il est entraîné dans un conflit redoutable qui met en danger le sort de Wakanda et du monde entier. Face à la trahison et au danger, le jeune roi doit rallier ses alliés et libérer toute la puissance de Black Panther pour vaincre ses ennemis et assurer la sécurité de son peuple et de son mode de vie.

Réalisé par Ryan Coogler à partir d’un scénario qu’il a co-écrit avec Joe Robert Cole, le film met en vedette Chadwick Boseman, Michael B.Jordan, Lupita Nyong’o, Danai Gurira, Martin Freeman, Daniel Kaluuya, Letitia Wright, Winston Duke, Sterling K. Brown, Florence Kasumba, John Kani, avec Angela Bassett, Forest Whitaker et Andy Serkis.

Black Panther est maintenant disponible sur Digitial HD, 4K Ultra HD, Blu-Ray et DVD. Restez à l’écoute pour toutes les dernières nouvelles sur Black Panther et assurez-vous de vous abonner à la chaîne YouTube de Heroic Hollywood pour un contenu vidéo plus exclusif.

Source: la playlist