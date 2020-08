On a parlé de Space Jam 2 depuis aussi loin que 2015 lorsque la superstar de la NBA James Lebron a signé un contrat de cinéma et de télévision avec Warner Bros. à l’été 2015. Près d’un an plus tard, le projet a commencé à devenir une réalité avec l’arrivée du réalisateur de Star Trek Beyond, Justin Lin. Le cinéaste ne s’est pas tenu au projet, qui a finalement été réalisé par Malcolm D. Lee, qui a remplacé Terence Nance précédemment embauché. La route a donc été longue pour Space Jam 2.

Heureusement, Space Jam 2 a fini par se retrouver devant les caméras, et maintenant il porte le titre de Space Jam: un nouvel héritage. La sortie du film est actuellement prévue pour l’été 2021, mais nous verrons si la pandémie de coronavirus permet à Warner Bros. de conserver cette date de sortie. En attendant, nous avons quelques mots merveilleux du producteur et star LeBron James qui ont récemment émergé d’un enregistrement de son discours d’adieu le dernier jour de la production. Si vous recherchez votre dose d’inspiration quotidienne, vous y êtes.

TMZ a obtenu un enregistrement audio du discours franc de LeBron James lorsque Space Jam 2 terminait la production (ou du moins quand il avait terminé le tournage). James a rappelé qu’il n’avait pas hésité lorsque l’opportunité de faire la suite s’est présentée. Il a dit:

«Je vais être complètement honnête avec vous les gars – quand j’ai découvert le projet, j’étais comme si c’était‘ Space Jam ’! C’est un film que j’ai grandi en regardant. Les gens dans le film que j’idolâtre. J’étais comme absolument, je dois le faire. Je ne peux pas refuser « Space Jam »! «

Puis James a changé un peu de vitesse et est devenu encore plus personnel sur ses racines de petite ville et l’adversité qu’il a affrontée avant que le basket-ball ne change sa vie:

«Je ne suis qu’un petit enfant d’Akron, dans l’Ohio – une très petite ville à l’extérieur de Cleveland. Issu d’une famille monoparentale, je suis le seul enfant, ma mère n’avait absolument rien. Elle se promenait dans le lycée quand elle avait 16 ans et elle était enceinte de moi en deuxième année de lycée. Donc, je ne suis vraiment pas censé être ici. «

Pour rappeler le racisme qui a toujours été présent dans notre pays, James explique également comment la situation dans laquelle il s’est retrouvé à grandir ne se traduit généralement pas par le genre de succès qu’il a connu. James a ajouté:

«En grandissant dans le centre-ville, en tant qu’enfant afro-américain, vous n’êtes pas censé vous en sortir. Et le fait que je sois ce que je suis en tant qu’adulte afro-américain maintenant avec trois enfants à moi, et que je sois sorti des situations dans lesquelles je me trouvais. Cette merde est comme un crédit supplémentaire pour moi mec.

Tous les enfants du centre-ville n’ont pas la chance de devenir un joueur de basket-ball professionnel all-star. Mais c’est pourquoi la représentation et la diversité sont importantes. C’est pourquoi nous devons continuer à lutter contre le genre de racisme institutionnel qui empêche les enfants noirs de briser le cycle oppressif des préjugés et de l’injustice. Tout le monde mérite une chance équitable d’avoir une bonne vie. Même si vous n’en entendez peut-être pas parler aussi souvent aux nouvelles, ce n’est qu’un rappel de plus que Black Lives Matter.

Vous pouvez écouter le discours complet de LeBron James ici. Sinon, Space Jam: A New Legacy devrait sortir en salles le 16 juillet 2021. Mais nous devrons attendre et voir si cette date tient.

