Tony Okungbowa, qui était le DJ résident sur «The Ellen DeGeneres Show» pendant plusieurs années, a parlé des récentes allégations d’inconduite en milieu de travail sur le talk-show, affirmant qu’il avait subi une «toxicité» sur le plateau.

Okungbowa a partagé ses réflexions dans un post Instagram mardi, affirmant qu’il se tenait aux côtés de ses anciens collègues qui se sont prononcés sur des allégations de racisme, d’intimidation, d’inconduite sexuelle et de harcèlement de la part des dirigeants de l’émission.

«J’ai reçu des appels m’interrogeant sur le ‘Ellen DeGeneres Show’ et j’aimerais parler du temps que j’y ai passé. J’étais un talent à l’antenne de 2003 à 2006 et de 2007 à 2013. Bien que je sois reconnaissant de l’opportunité qu’elle m’a offerte, j’ai expérimenté et ressenti la toxicité de l’environnement et je me tiens aux côtés de mes anciens collègues dans leur quête pour créer un lieu de travail plus sain et plus inclusif à mesure que le spectacle avance », a-t-il écrit.

Connu sous le nom de DJ Tony dans l’émission, Okungbowa a commencé à apparaître dans l’émission en 2003 et a continué à être dans plus de 1600 épisodes au cours de son mandat. En 2013, il quitte le talk-show et est remplacé par Stephen «tWitch» Boss. Okungbowa a poursuivi sa carrière d’acteur depuis son départ et a récemment décroché un rôle récurrent dans «Bob Hearts Abhishola» sur CBS.

Variety a exclusivement rapporté que «The Ellen DeGeneres Show» était sous enquête officielle pour ses problèmes de travail par WarnerMedia à la fin du mois de juillet. Depuis lors, DeGeneres s’est excusée auprès de son personnel dans une note de service, affirmant qu’elle était «déçue d’apprendre» que l’émission n’était pas le «lieu de bonheur» qu’elle se proposait d’être.