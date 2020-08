Le Marvel Hulk moderne est défini par l’étrange façon dont il communique avec ses identités internes, une compétence qui lui a été accordée par le docteur Strange!

Malgré sa réputation de super-héros le plus puissant de l’univers Marvel, Hulk possède en fait plusieurs super-pouvoirs qui n’ont rien à voir avec la force physique. Grâce au rayonnement gamma rayonnant de son corps et à sa psyché fracturée, le Dr Bruce Banner peut inventer des pouvoirs uniques pour les différents Hulks en lesquels il se transforme. Ceux-ci incluent la capacité de voir des fantômes et des esprits astraux comme le docteur Strange, le pouvoir de respirer sous l’eau et un puissant facteur de guérison qui peut réellement vous ressusciter de la mort.

Une capacité que possède Hulk qui n’a pas été fournie par Banner est sa capacité à exister dans une sorte de «paysage mental» de rêve quand il n’est pas actif dans le monde physique. Parce que Banner a plusieurs personnalités et que chaque personnalité se manifeste comme un Hulk différent, tout le monde peut interagir et même avoir des conversations entre eux dans l’esprit de Banner. Banner lui-même peut avoir des «conversations mentales» avec les Hulks, tout cela grâce à un sort magique lancé par le docteur Strange.

Avant l’intervention du docteur Strange, Banner et Hulk étaient capables de communiquer entre eux, mais d’une manière beaucoup plus limitée. L’écrivain Peter David a montré les deux messages de départ l’un pour l’autre dans des miroirs ou même en se disputant alors que Hulk se transformait de nouveau en Banner (ou vice versa). Cependant, tout cela a pris une toute nouvelle dimension dans L’incroyable Hulk n ° 370 quand Hulk a rencontré le docteur Strange.

À l’époque, Hulk dominant était Hulk à la peau grise qui aimait se faire appeler «Joe Fixit». Légèrement moins puissant que Hulk à la peau verte, Joe était beaucoup plus intelligent et se transformait automatiquement en Hulk la nuit. Alors qu’il détestait initialement Banner, les deux personnalités ont atteint une compréhension tendue, qui a été testée lorsque le docteur Strange a demandé à Banner de demander de l’aide à Hulk dans un cas. Pour faciliter la discussion, Strange a jeté un sort qui a permis à Banner et Hulk de se rencontrer sur un plan mental dans leur conscience commune.

Le paysage mental ressemblait à l’une des dimensions étranges traversées par Strange et contenait même des représentations symboliques de la psyché fracturée de Hulk, y compris une porte fermée dans laquelle Joe et Bruce avaient inconsciemment piégé le Green Hulk. Finalement, cette porte s’est ouverte et a permis à Green Hulk de s’échapper (et de se manifester dans le monde physique). Cependant, le plus surprenant est que ce « paysage mental » a persisté même après que l’aventure du géant vert avec le docteur Strange ait été achevée et existe encore aujourd’hui.

Alors que le paysage mental était à l’origine destiné à permettre à Banner d’avoir une «conversation» avec Grey Hulk, cet espace fut bientôt rempli de nombreuses autres personnalités de Banner. Ceux-ci comprenaient le sauvage Green Hulk qui a combattu le Grey Hulk pour la domination. Plus tard, les Hulks verts et gris ont fusionné avec la psyché de Banner pour créer une nouvelle personnalité: le soi-disant «Professeur» ou «Smart Hulk». Alors que cette personne pensait qu’il était Bruce Banner, il s’est ensuite retrouvé dans le paysage mental une fois que la personnalité humaine de Banner a été réaffirmée.

Ironiquement, certains des Hulks qui sont apparus dans le paysage mental ne se sont jamais manifestés dans le monde réel. Le chef parmi eux était l’un des « Devil Hulks » originaux qui est apparu comme une créature reptilienne jaune qui a essayé de séduire Banner en abandonnant le contrôle du corps physique en construisant un monde fantastique idéaliste dans le paysage mental où Banner était un scientifique. respecté avec une vie de famille heureuse Cependant, lorsque les autres personnalités de Banner Hulk sont réapparues, il a réalisé la vérité et a rejeté l’offre.

Plus récemment, Banner a bavardé avec un nouveau « Devil Hulk » (en fait, un Hulk plus paternel que Bruce a créé pour être une figure paternelle), Joe Fixit (qui se manifeste maintenant dans le corps humain de Bruce) et le classique Hulk. vert (pour qui Banner a vraiment commencé à développer un goût prononcé). Ses «conférences téléphoniques» sont une représentation frappante de la psyché fracturée de Banner, mais elles aident également à établir la nature des différentes personnalités de Hulk et comment elles se rapportent à lui. Par conséquent, ce qui a pu être un sortilège de commodité pour le docteur Strange est depuis devenu l’un des principaux moyens de communication entre Bruce Banner et ses différents êtres de Hulk.