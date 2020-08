Benedict Cumberbatch Docteur Strange n’est pas tenu dans le même genre d’estime par les fans que de nombreux autres grands noms de l’univers cinématographique Marvel, mais cela est en grande partie lié à un manque relatif de temps d’écran par opposition à des problèmes notables avec le personnage lui-même.

Au moment où Multiverse of Madness de Sam Raimi arrivera en mars 2022, nous serons presque cinq ans et demi séparés des débuts en solo de Sorcerer Supreme. Et alors qu’il jouait un rôle majeur dans Avengers: guerre à l’infini, le maître des arts mystiques du MCU était à peine présenté dans Fin du jeu, avec une brève apparition dans Thor: Ragnarok, sa seule autre apparition sur grand écran.

Tout cela est sur le point de changer dans la suite, cependant, avec le docteur Strange prêt à ouvrir les portes du multivers dans ce qui pourrait s’avérer être un changeur de jeu pour la phase quatre et le MCU dans son ensemble. En fait, nous avons récemment appris que le studio souhaitait maintenant voir Cumberbatch terminer une trilogie autonome après avoir initialement prévu de la laisser à deux avant de configurer Clea comme son remplaçant à long terme.

En fonction du temps qu’il faut pour obtenir un deuxième film, Doctor Strange 3 ne sera pas encore avec nous avant un certain temps, mais selon des sources proches du WGTC – les mêmes qui nous ont dit que les émissions de She-Hulk et Mme Marvel étaient présentes. les travaux pour Disney Plus avant que l’un ou l’autre ne soit officiellement annoncé – des scénarios potentiels sont déjà en cours de discussion, dont l’un verrait le héros du titre faire équipe avec nul autre que Doctor Doom.

Selon nos informations, une idée pour le film est d’adapter l’arc de bande dessinée de 1989 acclamé Doctor Strange & Doctor Doom: Triumph & Torment, qui a vu les deux diplômés de doctorat forger une alliance improbable pour sauver l’âme de la mère de Doom de Mephisto, avec le souverain letton appelant Strange comme la lourde artillerie mystique après ses tentatives annuelles pour sauver son âme échouent continuellement.

Bien que les plans puissent toujours changer compte tenu de la distance entre les troisquels, il y a toutes les chances que le docteur Doom puisse être pleinement établi dans le MCU d’ici un troisième Docteur Strange le film entre en production. Et s’il l’est, voir les deux pôles opposés voyager en enfer avec un objectif commun serait certainement une proposition unique.