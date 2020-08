La carrière cinématographique de Robin Williams était pleine de personnages emblématiques et mémorables, ce qui en faisait l’un des acteurs les plus attachants dont nous nous souvenions. Malheureusement, ses derniers jours de vie ont été sombres et douloureux, «des montagnes russes d’espoir et de désespoir» comme le révèle la première bande-annonce de Robin’s Wish, un nouveau documentaire dans lequel sa veuve et ses proches de l’acteur se plongent peu dans l’état du cerveau sait que Robin Williams a souffert et à qui on attribue la crise qui pourrait conduire au suicide.

Au cours des derniers mois de sa vie, Robin Williams a souffert de divers épisodes d’anxiété, d’insomnie et de paranoïa, qui ont été causés par un trouble neurodégénératif insensé connu sous le nom de démence à corps de Lewy, comme l’a déclaré Susan Schneider Williams, la veuve de l’acteur, dans un communiqué. qui accompagne la présentation de ce documentaire:

«Au cours de la dernière année de sa vie, Robin a été confronté à l’anxiété, à la paranoïa, à l’insomnie, à des réalités terrifiantes et à des montagnes russes d’espoir et de désespoir. Avec les soins de notre équipe médicale, nous poursuivons une parade incessante de symptômes mais avec très peu de profit. Ce n’est qu’après la mort de Robin, à l’autopsie, que la source de sa terreur a été révélée: il avait une maladie diffuse à corps de Lewy. C’était l’un des pires cas que les professionnels de la santé aient vu. Armé du nom d’une maladie cérébrale dont je n’avais jamais entendu parler, je me suis donné pour mission de le comprendre, et cela m’a conduit sur ma voie non élue de défense. Avec l’aide inestimable d’experts médicaux de premier plan, j’ai vu que ce que Robin et moi avions vécu avait finalement un sens, notre expérience correspondait à la science. Et ce que j’ai découvert en cours de route était plus grand que moi et plus grand que Robin. L’histoire complète a été révélée pendant la réalisation de ce film et elle contient la vérité que Robin et moi recherchions. «

10 films et moments incroyables à retenir de Robin Williams

Le titre du documentaire, « Le souhait de Robin » ou ‘Le souhait de Robin ‘ a été choisi comme une réflexion sur la vie de l’acteur: «Nous avions beaucoup parlé de ce que nous voulions que notre héritage soit dans la vie; comment nous voulions que les gens se sentent pour nous quand il était temps de partir; Et à ce moment-là, Robin a dit: «Je veux aider à rendre les gens moins effrayés.

De cette manière, le projet est passé entre les mains du réalisateur Tylor Norwood avec l’intention de monter un documentaire qui pourrait mettre en perspective ce qu’ont été les derniers mois de la vie de l’acteur, avec l’espoir que le public puisse «comprendre la douleur qu’il ressentait quand ses talents et capacités ont rapidement disparu … et comment, face à cette réalité terrifiante, il était plus héroïque et plus compatissant que n’importe quel personnage qu’il ait jamais joué dans l’un de ses films. J’espère donc que ce film efface un nuage qui a injustement plané sur son héritage depuis trop longtemps. «

Robin’s Wish sortira sur les plateformes numériques en septembre prochain, et oui, il est impossible de ne pas être ému par cette partie de l’histoire.