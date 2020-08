Découvrez la bande-annonce d’un nouveau documentaire sur les derniers jours de la vie de Robin Williams.

Tylor Norwood réalise un nouveau documentaire sur les derniers jours du comédien emblématique Robin Williams. Robin’s Wish abordera la lutte de Williams contre la démence à corps de Lewy et ses effets sur son suicide en août 2014.

« Armé du nom d’une maladie cérébrale dont je n’avais jamais entendu parler, je me suis donné pour mission de la comprendre, et cela m’a conduit sur ma voie non choisie de plaidoyer », a déclaré la veuve de Williams, Schneider Williams, à Entertainment Weekly dans un déclaration. « Avec l’aide inestimable de grands experts médicaux, j’ai vu que ce que Robin et moi avions vécu, avait finalement un sens – notre expérience correspondait à la science. »

«Et ce que j’ai découvert en cours de route était plus grand que moi et plus grand que Robin», a-t-elle poursuivi. « L’histoire complète a été révélée pendant la réalisation de ce film, et elle contient la vérité que Robin et moi cherchions. »

Le mois dernier aurait été le 68e anniversaire de Williams. Il laisse dans le deuil Scheinder et trois enfants.

«Nous avions discuté de ce que nous voulions que notre héritage soit dans la vie; quand il était temps de partir, comment nous voulions que les gens se sentent», se souvient-elle. « Sans rien manquer, Robin a dit: » Je veux aider les gens à avoir moins peur. « »

Découvrez la bande-annonce officielle de Robin’s Wish ci-dessous. Le film sortira le 1er septembre.

