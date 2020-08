Les images impressionnantes montrent comment l’équipe de cascadeurs a fait fonctionner les combats « Captain Marvel » de Brie Larson.

Le doublé de Brie Larson sur Captain Marvel a révélé une vidéo conceptuelle impressionnante pour montrer à quoi pourraient ressembler les combats de Carol Danvers.

Bien que cela fasse plus d’un an que nous n’avons pas vu pour la dernière fois Captain Marvel de Brie Larson sur grand écran, une nouvelle vidéo conceptuelle révèle comment l’équipe de cascadeurs a donné vie à ses batailles de puissance cosmique. Les fans ont récemment été surpris par la nouvelle que la suite sera dirigée par la réalisatrice de Candyman, Nia DaCosta. Et bien que l’on ne sache pas dans quelle direction le prochain chapitre du héros ira, il est presque garanti que nous verrons Carol Danvers de Brie Larson se battre avec ses incroyables pouvoirs.

Le doublé de Brie Larson sur Captain Marvel a récemment révélé une vidéo impressionnante dans laquelle l’équipe présentait à quoi pourrait ressembler son style de combat et comment ses pouvoirs aideraient le héros au combat au corps à corps. Joanna Bennett a félicité ses collègues pour la création de la séquence, soulignant que leur timing et leurs réactions ont rendu son travail plus facile. Bennett a également félicité les personnes derrière la caméra qui ont mis en place le gréement de la vidéo – il est rafraîchissant de voir les éloges de l’équipe qui a contribué à la réalisation de ces films. Jetez un œil aux images ci-dessous.

Voici le synopsis officiel du premier Captain Marvel de Brie Larson:

Se déroulant dans les années 1990, «Captain Marvel» de Marvel Studios est une toute nouvelle aventure d’une période inédite de l’histoire de l’univers cinématographique Marvel qui suit le voyage de Carol Danvers alors qu’elle devient l’un des héros les plus puissants de l’univers. Alors qu’une guerre galactique entre deux races extraterrestres atteint la Terre, Danvers se retrouve avec un petit groupe d’alliés au centre du maelström.

Réalisé par Anna Boden et Ryan Fleck, Captain Marvel met en vedette Brie Larson, Samuel L Jackson, Ben Mendelsohn, Djimon Hounsou, Lee Pace, Lashana Lynch, Gemma Chan, Algenis Perez Soto, Rune Temte, McKenna Grace, Clark Gregg et Jude Law. ,

Captain Marvel est maintenant disponible sur Digital HD, 4K Ultra HD, Blu-ray et DVD.

Source: Joanna Bennett

