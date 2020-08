La série dramatique haut de gamme «Leonardo», mettant en vedette Aidan Turner («Poldark») dans le rôle du génie de la Renaissance, Leonardo da Vinci, a bouclé son tournage italien après être devenue l’une des premières productions à grande échelle à reprendre la production pendant la crise des coronavirus.

La série est coproduite et distribuée dans le monde entier par Sony Pictures Television. Les producteurs incluent également Lux Vide avec la RAI Fiction et Big Light Productions, en association avec France Télévisions et RTVE. Il s’agit de la première production italienne à bénéficier du soutien de l’initiative paneuropéenne de coproduction L’Alliance, créée l’année dernière par les principaux radiodiffuseurs de service public européens, la RAI, France Télévisions et la ZDF.

La série est créée par Frank Spotnitz («Medici») et Steve Thompson («Sherlock») et dirigée par Dan Percival («L’homme au grand château») et Alexis Sweet («Don Matteo»).

Le casting comprend également Giancarlo Giannini («Catch 22»), Matilda De Angelis («The Undoing»), Freddie Highmore («The Good Doctor»), Carlos Cuevas («Merlì») et James D’Arcy («Broadchurch») .

Le tournage a repris le 15 juin dans des sites italiens, sous la direction de Lux Vide, qui a développé des protocoles de sécurité de l’industrie avec l’association de l’industrie télévisuelle APA, conformément aux directives du gouvernement italien.

La production a duré 2 000 heures, a impliqué 3 000 membres d’équipage comprenant des acteurs et figurants et 2 500 costumes. Il a également couvert plus de 50 lieux de tournage présentant des paysages italiens ainsi que l’utilisation du backlot Leonardo, l’un des plus grands d’Europe occidentale (vidéo ci-dessous).

Né à Vinci, en Toscane, Léonard a fait preuve de maîtrise des arts, des sciences et de la technologie. Le spectacle tente de déverrouiller sa personnalité énigmatique à travers une histoire inédite.

Les producteurs exécutifs de la série incluent Luca Bernabei, qui est également producteur, ainsi que Daniele Passani pour Lux Vide, Frank Spotnitz, Emily Feller pour Big Light Productions, Freddie Highmore avec ses Alfresco Pictures, Brendan Fitzgerald pour Sony Pictures Entertainment et Sara Melodia et Luisa Cotta Ramosino pour Lux Vide.