2020 ne nous a pas traités comme prévu, l’arrivée du coronavirus a changé tous les plans que nous avions, comme aller à tous les concerts et festivals que nous pouvions. Cependant, et comme nous l’avons vu depuis que la pandémie a frappé le Mexique, ils ont tous dû être reportés ou annulés parce que la situation ne s’améliore tout simplement pas et nous ne pouvons pas voir quand elle prendra fin. mais maintenant nous avons un autre soldat est tombé: la cérémonie.

C’était en mars quand les organisateurs du festival ont annoncé qu’il serait reporté, et entre-temps ils ont organisé une édition virtuelle avec beaucoup d’actes internationaux joués à distance et des activités pendant la journée qui étaient censées avoir lieu. Mais ce 21 août, A travers leurs réseaux sociaux qui pour des raisons évidentes et en cas de force majeure, l’édition 2020 n’aura pas lieu.

La cérémonie devra attendre 2021

Dans la déclaration qu’ils ont partagée, Ils mentionnent que la cérémonie se déplacera jusqu’en 2021, où ils espèrent pouvoir enfin monter le festival, qui cette année aurait des artistes tels que Thom Yorke, The Chemical Brothers, brindilles FKA, slowthai, Yves Tumor, L’Imperátrice et bien d’autres.

«Comme vous, nous sommes très heureux de réaliser cette édition; cependant, nous évaluons les circonstances et considérons qu’il vaut la peine d’attendre pour célébrer comme on veut, une cérémonie pleine d’union et beaucoup de musique », dit une partie de la déclaration que les organisateurs, promettant que l’année prochaine, ils reviendront plus forts que jamais.

Cérémonie LQM pic.twitter.com/vjARcj16GF – Cérémonie (@CeremoniaFest) 21 août 2020

Il faudra être patient pour avoir plus de détails sur la prochaine édition

Bien sûr, la nouvelle a attristé tous ceux qui attendaient avec impatience la cérémonie, pMais pour être honnête, on a vu que cela se produirait, car dans le CDMX, les cas de coronavirus continuent d’augmenter Et pour l’instant, c’était la décision la plus sage qu’ils pouvaient prendre.

Il ne reste plus qu’à connaître les réseaux sociaux du festival pour connaître la date et l’affiche de l’édition 2021. Et si vous aviez déjà vos billets pour aller à la cérémonie, Nous vous recommandons de les conserver très bien car ils resteront valables pour l’année prochaine, mais au cas où vous souhaiteriez votre remboursement, Vous pouvez le vérifier via le canal de vente où vous les avez achetés.