Retardé de plus d’un an pour des raisons politiques mystérieuses, le film épique de guerre chinois «Les huit cents» a finalement fixé une date de sortie en salles.

Il ouvrira dans les cinémas conventionnels et Imax en Chine à partir du 21 août, ce qui en fait l’une des premières sorties d’un film local de grande envergure depuis que les cinémas chinois sont revenus avec hésitation à la fin du mois de juillet.

Le film de 80 millions de dollars a été produit par Huayi Brothers et est réalisé par Guan Hu (Mister Six ”). Son histoire est centrée sur les sacrifices faits à un groupe hétéroclite de soldats chinois à Shanghai en 1937 alors que les troupes impériales japonaises avancent. Leurs opérations ont été autrefois saluées par Mao Zedong lui-même comme un «exemple classique de révolution nationale». Le thème aurait semblé être en accord avec le message patriotique que le gouvernement de Pékin veut promulguer l’année dernière pour marquer le 70e anniversaire de la fondation de la République populaire.

Il a été sélectionné pour jouer dans le prestigieux créneau d’ouverture du Festival international du film de Shanghai, le seul festival A-list de Chine, en juin de l’année dernière. Mais la catastrophe a frappé lorsque, à peine 24 heures avant le lever du rideau, la projection a été annulée. La sortie commerciale du film le 5 juillet a été annulée peu de temps après.

Bien qu’il ait été approuvé par les censeurs de la manière habituelle et autorisé à jouer un festival soutenu par l’État, le film semble être tombé sous le coup d’autres considérations politiques jusque-là inconnues. L’incident a révélé une nouvelle dimension au système de censure et d’approbation.

Un film chinois longtemps retardé se dirige vers une sortie en salles Gracieuseté de Huayi Brothers

Un groupe d’universitaires et d’experts du Parti communiste, se faisant appeler l’Association chinoise de recherche sur la culture rouge, a vu une copie avancée du film et a ensuite fait pression contre lui.

Les membres de l’Association ont déclaré que le film avait mal interprété le parti rival Kuomintang, qui dirigeait la Chine jusqu’à ce qu’il perde la guerre civile contre les communistes en 1949 et s’enfuie à Taiwan. Les deux parties continuent de se disputer leurs rôles respectifs dans la lutte contre les Japonais.

Le secrétaire général de l’association, Wang Benzhou, a critiqué le film en disant: «L’oppression de classe dans les rangs de l’armée du Kuomintang, les méfaits de ses officiers et son oppression perverse du peuple ont disparu sans laisser de trace, faisant croire que le Kuomintang l’armée était la véritable armée du peuple.

Bien qu’il n’y ait aucune preuve tangible que les opinions de l’association aient été à l’origine de l’annulation de la première du film, la position du groupe fait probablement écho à celle du Bureau de propagande du Parti, qui depuis la mi-2018 a succédé en tant que principale autorité de censure cinématographique en Chine, dictant ce qui peut être montré. quand.

De nombreux autres films ont connu des renversements brusques de fortune l’année dernière, alors que l’industrie cinématographique chinoise s’entendait avec son nouveau maître. Le drame de la Révolution culturelle de Zhang Yimou, «One Second», a été brusquement retiré de son emplacement du festival de Berlin en février 2019, tandis que le drame pour la jeunesse «Better Days» a également été éjecté de Berlin, mais a ensuite connu une carrière théâtrale stellaire.

Il semble que les représentations de l’histoire du Parti communiste soient plus sensibles que les sujets plus contemporains, tels que la consommation de drogue et la désaffection. «Même les choses qui semblent relativement inoffensives, voire bénéfiques, vont être examinées de plus près, l’attitude étant:« S’il y a une chance que cela puisse se retourner contre nous, reportons-le à un autre moment »», basé à Pékin l’historien Jeremiah Jenne a déclaré à Variety l’année dernière.

Bien que le calendrier politique de la Chine soit parsemé de points chauds potentiels, l’année dernière a été considérée comme particulièrement sensible car c’était le 70e anniversaire du régime communiste dans le pays. Cette année contient d’autres dates importantes, mais l’épidémie de coronavirus, sa dévastation économique et la guerre froide croissante avec les États-Unis ont changé l’agenda.

L’industrie cinématographique a été plus durement touchée par les retombées du COVID-19 que la plupart des autres secteurs d’activité et a désespérément besoin d’aide. Les cinémas ont été fermés du 23 janvier au 20 juillet, et certains ne rouvrent encore que maintenant. À ce jour, la plupart des films sortis dans les salles chinoises étaient des rééditions et un mélange de titres locaux et internationaux à petite échelle.

«Les huit cents» est le premier mât chinois à aider le marché du film à se redresser », a déclaré une source proche de Huayi.