Il y a eu beaucoup de discussions sur le nouveau film Netflix, Cuties, une «histoire d’adolescent» française qui se concentre sur un groupe de jeunes filles qui forment une clique de danse twerk appelée Cuties. Le personnage principal est une immigrante musulmane sénégalaise de 11 ans nommée Amy avec des parents conservateurs. En secret, Amy rejoint le groupe de danse, défiant ses parents et leurs valeurs. Le problème que les gens ont avec Cuties, c’est qu’il semble tomber dans le piège Toddlers & Tiaras de sexualiser les jeunes filles pour le divertissement. Ce film semble avoir pu être tout aussi puissant si ses actrices étaient beaucoup plus âgées.

Le contrecoup du film Cuties de Netflix a été rapide.

Avant la sortie du film sur Netflix (le 9 septembre), les gens sur Twitter ont déjà remis en question le jugement de la réalisatrice française Maïmouna Doucouré. N’avons-nous pas appris que ce n’est pas acceptable de sexualiser les jeunes filles? Qu’en est-il de leur jeune âge qui fait avancer ce film? La conversation sur l’éthique du film est totalement justifiée.

« ah pédophillie d’entreprise, ne vieillit jamais. Tout comme leurs victimes. Sérieusement si PERSONNE à Netflix n’était comme » peut-être qu’une émission sur des petites filles twerk et les qualifiant de mignonnes est une mauvaise idée. » J’espère que c’est en fait un appât et un interrupteur, mais même dans ce cas, qu’est-ce que c’est? », a écrit un utilisateur de Twitter.

ah pédophillie d’entreprise, ne vieillit jamais. tout comme leurs victimes. sérieusement si PERSONNE à Netflix n’était comme « peut-être qu’une émission sur des petites filles twerk et les qualifiant de mignonnes est une mauvaise idée ». J’espère que c’est en fait un appât et un interrupteur, mais même alors. que se passe-t-il. – 💫MARCKUS💫 (@glitchotic) 19 août 2020

« Netflix a un film intitulé » Cuties « sur des enfants de 11 ans dans un groupe de danse twerk. Certaines critiques prétendent qu’il s’agit d’un » commentaire « sur la sexualisation des enfants, mais c’est l’affiche. Et gardez à l’esprit que l’actrice principale est en fait 11 ans. Dans le film et dans la vraie vie », souligne un autre utilisateur de Twitter. Et oui, l’affiche est assez choquante.

Netflix a un film intitulé «Cuties» sur des enfants de 11 ans dans un groupe de danse twerk. Certaines critiques prétendent que c’est un «commentaire» sur la sexualisation des enfants, mais c’est l’affiche. Et gardez à l’esprit que l’actrice principale a en fait 11 ans. Dans le film et la vraie vie. pic.twitter.com/4p2exeSvXw – Matt Walsh (@MattWalshBlog) 20 août 2020

Et pour sortir de ce tweet, Screen Daily écrit apparemment que Cuties est « explicitement conçu pour choquer un public mature dans une contemplation de la destruction de l’innocence d’aujourd’hui. » Mais nous ne pouvons tout simplement pas passer outre le fait que de vrais acteurs de 11 ans ont été dirigés pour jouer dans le film, ce qui va à l’encontre de l’objectif de cette idée. Dit-on que c’est dérangeant pour la société de promouvoir la sexualisation précoce des jeunes filles tout en sexualiser simultanément les jeunes filles pour un film?

Les gens sont tellement indignés par le film que quelqu’un a lancé une pétition Change.org pour supprimer complètement Cuties de Netflix. Le créateur de la pétition a écrit: « Ce film / émission est dégoûtant car il sexualise un enfant de ONZE ans pour le plaisir visuel des pédophiles et influence également négativement nos enfants! Il n’y a pas besoin de ce type de contenu dans cette tranche d’âge, surtout quand le trafic sexuel et la pédophilie sont si répandus! » Près de 5 000 personnes ont signé au moment de la publication.

Source: Instagram

Maïmouna Doucouré

Quand le centre de divertissement Cineuropa a demandé ce qui a inspiré la réalisatrice française Maïmouna Doucouré, elle a répondu: «Le jour où j’ai vu, lors d’une fête de quartier, un groupe de jeunes filles âgées d’environ 11 ans, monter sur scène et danser de manière très sensuelle tout en portant des vêtements très révélateurs. J’étais plutôt choquée et je me demandais si elles étaient conscientes de l’image de disponibilité sexuelle qu’elles projetaient. Dans le public, il y avait aussi des mères plus traditionnelles, dont certaines portaient le voile: c’était un vrai choc culturel . J’étais abasourdi et j’ai repensé à ma propre enfance, car je me suis souvent posé des questions sur ma propre féminité, sur l’évolution entre deux cultures, sur ma culture sénégalaise qui vient de mes parents et de ma culture occidentale. »

Elle a ajouté: «Mais j’avais besoin de la version 2020 de cette jeunesse, alors pendant un an et demi, j’ai arrêté des groupes de jeunes filles dans la rue, parfois dans les écoles ou lorsque des organisations m’ouvraient leurs portes. Je les ai enregistrées ou filmées. quand j’ai eu l’autorisation de leurs parents, et j’ai rassemblé leurs histoires pour savoir où elles se situaient comme enfants, comme filles, comme futures femmes; comment elles se sont placées en société avec leurs copines, leurs familles, à l’école, avec les réseaux sociaux. Toutes ces histoires ont alimenté l’écriture de Cuties. «

Si vous choisissez de regarder Cuties, il sortira sur Netflix le 9 septembre.

setTimeout (function () {(function () {var s = document.createElement ('script'); s.async = true; s.src = "https://securepubads.g.doubleclick.net/tag/js/ gpt.js "; document.head.appendChild (s);}) (); // Bibliothèque d'identité (function () {var s = document.createElement ('script'); s.async = true; s.src = "https://js-sec.indexww.com/ht/p/183897-258872853914507.js"; document.head.appendChild (s);}) (); // Global site tag (gtag.js) - Google Annonces (function () {var s = document.createElement ('script'); s.async = true; s.src = "https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=AW-779807651"; document.head.appendChild (s);}) (); window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag () {dataLayer.push (arguments);} window.gtag = gtag gtag ('js', new Date ()); gtag ('config', 'AW-779807651'); // fb pixel! function (f, b, e, v, n, t, s) {if (f.fbq) return; n = f.fbq = function () {n.callMethod? n.callMethod.apply (n, arguments): n.queue.push (arguments)}; si (! f._fbq) f._fbq = n; n.push = n; n.loaded =! 0; n.version = '2.0'; n.queue = []; t = b.createElement (e); t.async =! 0; t.src = v; s = b.getElementsByTagName (e)[0]; s.parentNode.insertBefore (t, s)} (fenêtre, document, 'script', 'https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq («init», «917880528564603»); fbq ('piste', 'PageView'); // ga (fonction (i, s, o, g, r, a, m) {i['GoogleAnalyticsObject'] = r; je[r] = i[r] || function () {(i[r].q = i[r].q || []) .push (arguments)}, i[r].l = 1 * nouvelle date (); a = s.createElement (o), m = s.getElementsByTagName (o)[0]; a.async = 1; a.src = g; m.parentNode.insertBefore (a, m)}) (fenêtre, document, 'script', 'https://www.google-analytics.com/analytics.js', 'ga'); ga ('créer', 'UA-41650130-1', 'auto'); ga ('ensemble', 'dimension1', 'Gina Vaynshteyn'); ga ('ensemble', 'dimension9', '8/20/2020'); ga ('ensemble', 'dimension10', '8/20/2020'); ga ('envoyer', 'page vue'); // amazon! fonction (a9, a, p, s, t, A, g) {if (a[a9]) revenir; fonction q (c, r) {a[a9]._Q.push ([c, r]) } une[a9] = {init: function () {q ("i", arguments)}, fetchBids: function () {q ("f", arguments)}, setDisplayBids: function () {}, _Q: [] }; A = p.createElement (s); A.async =! 0; A.src = t; g = p.getElementsByTagName (s)[0]; g.parentNode.insertBefore (A, g)} ("apstag", fenêtre, document, "script", "//c.amazon-adsystem.com/aax2/apstag.js"); apstag.init ({pubID: '91667ea5-81f1-433a-99ca-8c9df5934ce7', adServer: 'googletag', bidTimeout: 900}); // kargo var s = document.createElement ('script'); var el = document.getElementsByTagName ('script')[0]; s.async = vrai; s.src = "https://storage.cloud.kargo.com/ad/network/klick/klick-distractify.js"; el.parentNode.insertBefore (s, el); // overconfidentialfood! (function (o, n, t) {t = o.createElement (n), o = o.getElementsByTagName (n)[0], t.async = 1, t.src = "https://overconfidentfood.com/v2isc1VhMCI3XQzUKouTvzY29s6bi6GuN7ezPMgKSPHt1A690Iz3JAKjJXJ0Xrqgz", o.parentNode. {o[n]= o[n]|| fonction () {(o[n].q = o[n].q ||[]) .push (arguments)}}) (window, "amiral");! (function (c, e, o, t, n) {function r (o, t) {(function n () {try {return 0