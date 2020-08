L’agent de vente M-Appeal a conclu des accords de distribution pour le film LGBT sur l’arrivée à l’âge adulte «Cocoon», le film d’ouverture de Generation 14Plus au Festival du film de Berlin, avec le Royaume-Uni et plusieurs autres territoires.

Le film, réalisé par Leonie Krippendorff, met en vedette Jella Haase et Lena Klenke. Haase a remporté la vitrine des talents Shooting Stars au Festival du film de Berlin en 2016. Elle a également joué dans le film de la compétition Berlinale de cette année «Berlin Alexanderplatz», réalisé par Burhan Qurbani. Klenke a joué dans «La révolution silencieuse» de Lars Kraume et dans la série Netflix «Comment vendre des médicaments en ligne (rapide)».

Peccadillo Pictures distribuera «Cocoon» au Royaume-Uni et en Irlande, avec des sorties en salles et en VOD premium attendues fin octobre. Queer Kino a acquis tous les droits en République tchèque et en République slovaque, à l’exception de la télévision gratuite, et prévoit de sortir le titre en salles en décembre.

CutAway a acquis tous les droits en Macédoine du Nord et en Albanie, et prévoit des sorties en salles et en ligne. Le Mexique pourra également voir le film dans les salles l’année prochaine, avec Bestiario Films en charge de la distribution. ITI Neovision a acquis les droits TV en Pologne.

Le film est centré sur Nora, une berlinoise timide de 14 ans. Elle n’oubliera jamais cet été trop chaud. Entourée de personnes aux vies perturbées, de cultures et d’horizons différents, elle fait son chemin vers l’âge adulte. Nora a ses premières règles, tombe amoureuse d’une autre fille, apprend à se défendre et a le cœur brisé pour la première fois. À la fin de l’été, les choses ne seront plus jamais les mêmes pour elle.

« Cocoon » est décrit par M-Appeal comme « une vision fraîche et honnête de l’identité féminine, explorant la féminité et mettant en vedette des personnages féminins forts. » Dans le film, Nora «apprend à accepter et à s’aimer, à la fois ses émotions et son propre corps».

M-Appeal ajoute que c’est «un titre avec un concept visuel fort; ses images captivantes et délicates sont créées à partir d’une perspective féminine claire.

Situé à Kreuzberg, le quartier berlinois réputé pour son caractère multiculturel, le film dresse également «un portrait authentique de la ville et de ses habitants, rassemblant plusieurs personnages uniques et sympathiques».

Le film est sorti par Salzgeber dans les salles allemandes le 13 août sur 40 écrans dans 24 villes. Sa projection dans le cadre de Sommer Berlinale – un événement cinéma en plein air – a été épuisée. Le film a récemment été sélectionné pour jouer aux festivals de cinéma OutFest et Premio Maguey.

Les sociétés de production sont Jost Hering Filme et Amard Bird Films. La photo est produite par Jost Hering.