Jonas Cuárón, qui a co-écrit Gravity primé avec son père Alfonso Cuárón, a été sollicité pour réaliser un long métrage Netflix sans titre sur le chupacabra, une créature légendaire du folklore d’Amérique latine et du Sud connue pour boire le sang du bétail, en particulier des chèvres (le mot «chupacabra» signifie littéralement «meunier de chèvre»). Chris Columbus produira ce qui semble être un film familial sur la créature paranormale.

Deadline rapporte que Jonas Cuárón, co-scénariste et réalisateur de Desierto, est sur le point de réaliser un film de chupacabra sans titre pour Netflix, avec la production de 26th Street Pictures de Chris Columbus. Cuárón rédige la version la plus récente du scénario basé sur le scénario original de Marcus Rinehart, Sean Kennedy Moore, et Joe Barnathan.

Selon Deadline, le film encore sans titre «suit un adolescent qui, alors qu’il rend visite à sa famille au Mexique, trouve un compagnon improbable lorsqu’il découvre un jeune chupacabra caché dans le hangar de son grand-père. Afin de sauver la créature mythique, Alex et ses cousins ​​doivent se lancer dans l’aventure d’une vie.

Malgré la tradition effrayante entourant la créature du chupacabra, dont on parle souvent dans les mêmes tons chuchotés que le boogeyman, ce long métrage Netflix ressemble plus à un film d’aventure familiale, ce qui a du sens avec la bannière de production de Columbus qui le soutient. Le chupacabra est une légende urbaine dont les origines ont commencé en Amérique latine, avec des histoires de la créature ressemblant à un vampire se répandant au Mexique et dans le reste du monde. Souvent décrites comme un étrange hybride entre un chien et une chauve-souris vampire, les attaques d’un chupacabra ont été signalées pour la première fois dans les années 90 à Porto Rico, avec plus de rapports de morts d’animaux étranges se propageant en République dominicaine, en Argentine, en Bolivie, au Chili, en Colombie, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Panama, Pérou, Brésil, États-Unis et Mexique.

Le film pourrait être un excellent véhicule pour Cuárón, qui a réalisé deux films mexicains en plus de son crédit de co-écriture pour Gravity. Le cinéaste n’est toujours pas aussi connu aux États-Unis que son père oscarisé, et la réalisation d’un film familial Netflix pourrait renforcer son profil. Cuarón a fait sa grande pause en aidant à co-écrire Gravity avec son père, Alfonso. Lorsque ce film devient un énorme succès, il ouvre les portes à Jonas pour qu’il s’essaye également à la réalisation. Ses débuts en tant que réalisateur ont été le thriller STX Desierto avec Gael Garcia Bernal et Jeffrey Dean Morgan.

Columbus est rejoint par ses partenaires de 26th Street Pictures Michael Barnathan et Mark Radcliffe en tant que producteurs. Brendan Bellomo est producteur exécutif. Le film fait partie de l’accord de premier regard de 26th Street avec Netflix qui a été signé en 2018, un accord qui a donné naissance à des films comme Kurt Russell avec The Christmas Chronicles et sa prochaine suite dirigée par Columbus.

(Image d’en-tête reproduite avec l’aimable autorisation d’une publicité de TurboTax espagnole.)

