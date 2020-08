En 2017, Netflix a acquis le célèbre créateur de bandes dessinées Mark MillarLa société Millarworld de la mine pour des projets de cinéma et de télévision. L’année dernière, le service de streaming a annoncé qu’il produirait une version cinématographique originale de la bande dessinée fantastique de science-fiction de Millar Reborn, avec Chris McKay (The LEGO Batman Movie) Réalisation et lauréat d’un Oscar Sandra Bullock produire.

Aujourd’hui, plus d’un an plus tard, le projet a enfin trouvé son écrivain: le scribe prometteur Bek Smith, qui a déjà travaillé chez Marvel Studios.

THR a annoncé que le scénariste Reborn serait Bek Smith, qui a déjà écrit sur la série folle de CBS Zoo et travaille actuellement sur l’un des spin-offs de Sony Spider-Man: Into the Spider-Verse.

Reborn, écrit par Millar et mettant en vedette l’art par Greg Capullo, a été publié pour la première fois en 2016 sous la bannière Image Comics. L’histoire suit Bonnie Black, une femme de quatre-vingts ans qui meurt dans un hôpital de Manhattan et se réveille à la fleur de l’âge dans un endroit appelé Adstyrie, «une terre magique de monstres et de dragons où le bien et le mal se livrent. une guerre éternelle. Là, elle trouve de vieux amis et des proches qui l’attendent, sauf le mari décédé avant elle. La version «renaître» de Bonnie s’arme d’une épée, fait équipe avec son défunt père et son chien d’enfance, et part à travers le paysage déchiré par la guerre de l’Adstyrie pour tenter de retrouver son mari. Cela ressemble à un concept de tueur, et avec The Old Guard faisant beaucoup pour Netflix (en supposant que vous les preniez au mot, de toute façon), il s’agit d’un autre projet de bande dessinée centré sur les femmes qui pourrait théoriquement se transformer en franchise pour le service de streaming.

Bien que Smith n’ait pas encore de crédits d’écriture de longs métrages, elle travaille également dur sur une adaptation cinématographique de longue date de la bande dessinée DC / Vertigo 100 Bullets à New Line, et elle travaille également sur un projet appelé World War Something that Noah Hawley produit pour Hulu.

Chris McKay a réalisé plus de 40 épisodes de Robot Chicken et neuf épisodes de la série animée Titan Maximum avant de se lancer dans Warner Bros.old et de diriger le film LEGO Batman. Il réalise également The LEGO Batman Movie 2, dont la sortie est actuellement prévue pour 2022, et il est en post-production sur The Tomorrow War, un thriller de science-fiction de Chris Pratt pour Paramount. Pour autant que nous le sachions, il est toujours attaché à la réalisation d’un film Nightwing en direct pour WB et il aurait réalisé un film de Jonny Quest pour ce même studio.

