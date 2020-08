Selon THR, Paramount est actuellement assis sur trois Star Trek projets. Ceux-ci incluent une histoire créée par le showrunner de la Légion Noah Hawley, un futur film de la chronologie Kelvin et un discours de l’écrivain The Revenant Mark L. Smith avec Quentin Tarantino lié (espérons-le) à la réalisation du scénario terminé.

Pour des raisons qui devraient être évidentes pour tout cinéphile, les fans de Star Trek ont ​​été les plus enthousiasmés par le dernier de ces trois projets. Bien que l’on sache encore peu de choses sur le script que Tarantino – dans le meilleur de tous les mondes possibles – dirigera, l’industrie n’est pas complètement dans l’ignorance de son contenu.

Selon Deadline, par exemple, le projet est «basé sur un épisode de la série classique Star Trek qui se déroule en grande partie dans un décor de gangsters des années 30». Alors que Tarantino a placé ses films dans n’importe quel endroit, du Far West à l’époque d’avant la guerre civile, le sud américain et le Japon rétro, il n’a pas encore abordé la science-fiction. Cette tournure funky de la formule, cependant, devrait lui convenir.

Bien que le rapport de Deadline ne mentionne pas d’épisode exact, Collider pense qu’ils parlent de « Un morceau de l’action ». Réalisé par James Komack et écrit par David Harmon et Gene Coon pour la deuxième saison de la série, il voit Kirk, Spock et McCoy à la recherche d’un navire perdu depuis longtemps pour se retrouver au milieu d’une bagarre de gangster.

Même si le projet finit par sortir de l’enfer du développement, il reste à voir si Tarantino le dirigerait réellement. Bien que le cinéaste ait à la fois écrit et dirigé ses projets les plus emblématiques, il accepte parfois de réaliser un film qu’il n’a pas écrit. Et étant donné le nom et la renommée associés à une propriété comme Star Trek, cette opportunité est peut-être trop belle pour la laisser passer.