L’acteur de «Tenet» John David Washington voulait que les gens «prennent [him] sérieusement », alors il inventa des histoires sur qui était son père.

Les enfants qui ont des parents célèbres ont souvent du mal à se connecter avec leurs pairs. Non seulement en raison du statut de célébrité dans lequel ils sont nés, mais parce que les gens essaieront souvent d’en profiter pour avoir accès à leurs parents ou pour apprendre des secrets de famille. Denzel Washington est l’un des acteurs les plus célèbres, eh bien … jamais … et il a réussi à vivre une vie à la fois immergée et éloignée des projecteurs. Denzel et sa femme Pauletta Washington sont mariés depuis 37 ans et partagent quatre enfants ensemble.Bien qu’ils aient tenté de créer un sentiment de normalité pour leur tribu, cela n’a pas toujours été une route facile pour leurs enfants.

Document à distribuer / .

John David Washington, 36 ans, a parlé avec M. Porter des talents de son père qui ont influencé sa décision de devenir un artiste. Il a été mordu par le virus d’acteur avant l’âge de 10 ans et a déclaré qu’il s’émerveillerait de son père à l’écran. Cependant, au moment où il est devenu adolescent, les choses ont changé parce qu’il craignait d’être jugé par l’industrie.

«J’étais lié à Denzel Washington», a déclaré Washington. «J’ai vu comment les gens ont changé lorsqu’ils ont découvert qui était mon père. J’avais l’habitude de mentir, en disant qu’il était ouvrier du bâtiment ou en prison, juste pour avoir un sentiment de normalité. J’avais l’impression qu’il n’y avait aucun moyen que les gens me prennent au sérieux, même si j’étais bon. Ils me jugeraient toujours. Alors j’ai caché qui était mon père. Je suppose que je me protégeais.

Après avoir obtenu son diplôme du Morehouse College, Washington a été signé avec les Rams de St. Louis, mais sa carrière dans la NFL a été brève. Il a poursuivi sa carrière d’acteur et a été présenté dans BlacKkKlansman, Ballers et plus récemment, Tenet de Christopher Nolan.

[via]